Todo listo para las semis del Regional del NOA

El Regional del NOA entra en su etapa decisiva. Mañana se disputarán las semifinales del torneo más importante del rugby del norte argentino, con una jornada doble que promete emociones fuertes en el estadio de Los Tarcos.
El sábado, a las 16, abrirán la acción Natación y Gimnasia y Lawn Tennis, dos equipos que llegan con gran presente y rivalidad reciente. Luego, desde las 18.15, se medirán Tucumán Rugby y Universitario, en un clásico moderno del rugby provincial. Ambos encuentros serán transmitidos por DirecTV.
Vale mencionar que el campeón clasificará al torneo del Interior A, mientras que del segundo al quinto irán al torneo del Interior B; mientras que los restantes jugarán una reválida para entrar al Interior B.
La Unión de Rugby de Tucumán (URT) emitió un comunicado llamando a la reflexión de los hinchas y recordando la prohibición del uso de pirotecnia, amparada en la Ley Provincial 9303. Además, se difundió un croquis con los ingresos y zonas de precalentamiento para garantizar una jornada ordenada y segura.
Post Instagram
En paralelo, comenzará la Liguilla por la reclasificación: Los Tarcos se enfrentarán a Gimnasia y Tiro de Salta, mientras que Old Lions jugará frente a Jockey Club de Salta.