Tres ejercicios que ayudan a mejorar y proteger la vista

La práctica constante de actividad física no solo ofrece ventajas para el corazón y el cerebro, sino que se transforma en una herramienta clave para el cuidado de la vista a largo plazo. La ciencia demuestra que mantener una rutina de entrenamiento, sobre todo cuando es vigorosa, disminuye la aparición de enfermedades visuales vinculadas al paso de los años. Padecimientos como el glaucoma y la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) se reducen significativamente gracias a esta práctica regular.