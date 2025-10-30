Secciones
SociedadActualidad

Tres ejercicios que ayudan a mejorar y proteger la vista

Una circulación eficiente asegura la recepción adecuada de oxígeno y nutrientes en la retina y la mácula, elementos indispensables para mantener la agudeza visual central.

Tres ejercicios que ayudan a mejorar y proteger la vista
Hace 27 Min

La práctica constante de actividad física no solo ofrece ventajas para el corazón y el cerebro, sino que se transforma en una herramienta clave para el cuidado de la vista a largo plazo. La ciencia demuestra que mantener una rutina de entrenamiento, sobre todo cuando es vigorosa, disminuye la aparición de enfermedades visuales vinculadas al paso de los años. Padecimientos como el glaucoma y la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) se reducen significativamente gracias a esta práctica regular.

Ejercicios clave para tonificar y fortalecer los brazos a partir de los 50 años

Ejercicios clave para tonificar y fortalecer los brazos a partir de los 50 años

La relación entre el movimiento corporal y la prevención de trastornos oculares se basa fundamentalmente en la mejora de la circulación sanguínea. Phillip Yuhas, experto optometrista, señala que el ojo requiere de un gran suministro de sangre, por lo que un sistema cardiovascular sano reduce los riesgos de afecciones visuales. Una circulación eficiente asegura la recepción adecuada de oxígeno y nutrientes en la retina y la mácula, elementos indispensables para mantener la agudeza visual central.

Tres ejercicios que ayudan a proteger la vista

Correr

Correr, junto a otras actividades cardiovasculares intensas, representa una medida preventiva altamente eficaz contra el daño visual. Este tipo de deporte vigoroso resulta central para la protección ocular, especialmente para personas con historial familiar de enfermedades de la visión. Su práctica permite el mantenimiento de la salud del corazón, reduciendo el peligro futuro de padecimientos oculares. El ejercicio suave, como la simple caminata, simplemente no proporciona idéntico nivel de defensa visual.

Entrenamiento de Fuerza

Las actividades de alta intensidad, como levantar pesas, ofrecen la mayor disminución del riesgo de enfermedades oculares. Rutinas de fuerza variada pueden integrarse de forma gradual a cualquier planificación, siempre respetando los límites individuales y la debida supervisión médica. Este ejercicio logra frenar el crecimiento anormal de vasos sanguíneos dentro de los ojos, factor clave en el desarrollo de la DMAE. La constancia y el esfuerzo demandado marcan la diferencia en el cuidado visual a largo plazo.

Natación y Ciclismo Enérgico

La natación, al igual que el ciclismo enérgico, califica como ejercicio vigoroso y es fundamental en la prevención ocular. Estas actividades se deben practicar con la suficiente intensidad para asegurar el efecto protector deseado sobre el sentido de la vista. Lo esencial consiste en mantener la rutina sostenida a lo largo del tiempo, porque los beneficios corporales resultan acumulativos y continuos. Este compromiso contribuye a preservar la visión saludable, además del bienestar general del organismo.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo
1

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres
2

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días
3

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?
4

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia
5

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?
6

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?

Más Noticias
Las 10 mejores frases de Diego Maradona en el día de su cumpleaños

Las 10 mejores frases de Diego Maradona en el día de su cumpleaños

No hay alerta meteorológica para este jueves pero, ¿cuándo vuelven las tormentas y a qué provincias?

No hay alerta meteorológica para este jueves pero, ¿cuándo vuelven las tormentas y a qué provincias?

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: cremoso, natural y rico en proteínas

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: cremoso, natural y rico en proteínas

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

Comentarios