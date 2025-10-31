Un certamen del Banco Nación dará $ 2.000.000 a 10 emprendimientos del país

El concurso seleccionará 10 emprendimientos ganadores. Cada uno recibirá un incentivo económico de $ 2.000.000, además de acceso a mentorías especializadas y formación adicional para consolidar su crecimiento. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de noviembre de 2025. La preselección se hará entre el 2 de enero y el 15 de febrero de 2026; la selección de ganadores, entre el 16 de febrero y el 2 de marzo de 2026, y la entrega de premios y mentorías se desarrollará en marzo de 2026.