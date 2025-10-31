Un certamen del Banco Nación dará $ 2.000.000 a 10 emprendimientos del país

La Fundación Banco Nación y la Asociación Conciencia lanzaron el Concurso Nacional de Emprendimientos “Banco tu futuro”, una iniciativa destinada a identificar, visibilizar y potenciar proyectos de todo el país que generen impacto económico, social y comunitario. El certamen está abierto a emprendimientos en marcha de cualquier rubro y región de la Argentina.
El concurso seleccionará 10 emprendimientos ganadores. Cada uno recibirá un incentivo económico de $ 2.000.000, además de acceso a mentorías especializadas y formación adicional para consolidar su crecimiento. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de noviembre de 2025. La preselección se hará entre el 2 de enero y el 15 de febrero de 2026; la selección de ganadores, entre el 16 de febrero y el 2 de marzo de 2026, y la entrega de premios y mentorías se desarrollará en marzo de 2026.
Los participantes también tendrán acceso a formación virtual en temas de gestión de negocios, análisis de mercado y sustentabilidad económica para perfeccionar la presentación de sus proyectos.
Cómo participar
Los interesados pueden inscribirse mediante el formulario disponible en la bio del perfil de Instagram de Asociación Conciencia. La convocatoria está abierta a proyectos activos en cualquier rubro y región de la Argentina, siempre que generen un impacto social o económico positivo en su comunidad. Pueden presentarse emprendimientos de los sectores textil, cultura, educación, servicios profesionales, audiovisual, artesanía, salud y bienestar, tecnología, gastronomía y otros. En el concurso se evaluarán, además de su impacto social, la originalidad, la capacidad operativa y la claridad en la inversión del premio.
Los interesados pueden inscribirse y obtener más información a través de la página web de la Fundación Banco Nación y de la Asociación Conciencia, donde también se detallan los criterios de selección, categorías y beneficios para los ganadores. Para consultas, pueden usarse el e-mail bancotufuturo@conciencia.org y el número de contacto +54 9 11 7370 0839.