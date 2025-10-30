Silencio y aplausos en el Maracaná: así homenajearon a los policías muertos en Río de Janeiro

La violencia que atraviesa Río de Janeiro luego del operativo antinarcos iniciado esta semana también se hizo sentir en el mundo del fútbol. Durante el partido entre Fluminense y Ceará, se realizó un homenaje a los cuatro policías que murieron durante las acciones de seguridad en las favelas de la ciudad. El reconocimiento se dio en un clima de silencio, respeto y aplausos.
Por unos segundos, las caras y los nombres de los agentes fueron proyectados en la pantalla gigante del Estadio Maracaná. En el video, compartido en redes por el periodista Phillip Honorato, se escucha primero el sonido de un bombo y luego los aplausos que recorren las tribunas, mientras las imágenes en blanco y negro se suceden. La escena contrastó con la tensión que atraviesa la ciudad por estas horas.
Los policías homenajeados fueron identificados como Rodrigo Velloso Cabral y Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, ambos pertenecientes a la Policía Civil; y Heber Carvalho da Fonseca y Cleiton Serafim Gonçalves, sargentos del Batallón de Operaciones Policiales Especiales. Las imágenes de la cancha se entrelazaron con la cruda postal de las calles de las favelas, donde familiares buscan cuerpos entre los muertos.
Fizeram uma homenagem aos policiais mortos pelos bandidos do CV antes do jogo entre Fluminense e CearÃ¡. ððð pic.twitter.com/tn8uNEq1Lt— Honorato ðºð¦ (@philliphonorato) October 30, 2025
Un operativo que conmociona a Brasil
El operativo contra el Comando Vermelho dejó, según estimaciones locales, más de 120 personas fallecidas. A la presencia policial se sumó la intervención del grupo criminal Tercer Comando Puro, que aprovechó el caos para atacar a sus rivales por el control territorial de las favelas de Penha y Alemão. Mientras tanto, vecinos denunciaron ejecuciones, abusos y asesinatos sin proceso de captura.
La violencia provocó reacciones a nivel nacional e internacional. Organizaciones de Derechos Humanos exigieron la intervención de mediadores externos y la presencia de especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar protección a los civiles. En medio del dolor, el homenaje en el Maracaná funcionó como un recordatorio de que la tragedia golpea a todos lados, incluso al fútbol, uno de los grandes símbolos culturales de Brasil.