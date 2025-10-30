Silencio y aplausos en el Maracaná: así homenajearon a los policías muertos en Río de Janeiro

Por unos segundos, las caras y los nombres de los agentes fueron proyectados en la pantalla gigante del Estadio Maracaná. En el video, compartido en redes por el periodista Phillip Honorato, se escucha primero el sonido de un bombo y luego los aplausos que recorren las tribunas, mientras las imágenes en blanco y negro se suceden. La escena contrastó con la tensión que atraviesa la ciudad por estas horas.