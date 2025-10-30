Secciones
Silencio y aplausos en el Maracaná: así homenajearon a los policías muertos en Río de Janeiro

Durante el partido entre Fluminense y Ceará, se proyectaron sus nombres e imágenes en la pantalla principal del estadio.

La violencia que atraviesa Río de Janeiro luego del operativo antinarcos iniciado esta semana también se hizo sentir en el mundo del fútbol. Durante el partido entre Fluminense y Ceará, se realizó un homenaje a los cuatro policías que murieron durante las acciones de seguridad en las favelas de la ciudad. El reconocimiento se dio en un clima de silencio, respeto y aplausos.

Por unos segundos, las caras y los nombres de los agentes fueron proyectados en la pantalla gigante del Estadio Maracaná. En el video, compartido en redes por el periodista Phillip Honorato, se escucha primero el sonido de un bombo y luego los aplausos que recorren las tribunas, mientras las imágenes en blanco y negro se suceden. La escena contrastó con la tensión que atraviesa la ciudad por estas horas.

Los policías homenajeados fueron identificados como Rodrigo Velloso Cabral y Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, ambos pertenecientes a la Policía Civil; y Heber Carvalho da Fonseca y Cleiton Serafim Gonçalves, sargentos del Batallón de Operaciones Policiales Especiales. Las imágenes de la cancha se entrelazaron con la cruda postal de las calles de las favelas, donde familiares buscan cuerpos entre los muertos.

Un operativo que conmociona a Brasil

El operativo contra el Comando Vermelho dejó, según estimaciones locales, más de 120 personas fallecidas. A la presencia policial se sumó la intervención del grupo criminal Tercer Comando Puro, que aprovechó el caos para atacar a sus rivales por el control territorial de las favelas de Penha y Alemão. Mientras tanto, vecinos denunciaron ejecuciones, abusos y asesinatos sin proceso de captura.

La violencia provocó reacciones a nivel nacional e internacional. Organizaciones de Derechos Humanos exigieron la intervención de mediadores externos y la presencia de especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar protección a los civiles. En medio del dolor, el homenaje en el Maracaná funcionó como un recordatorio de que la tragedia golpea a todos lados, incluso al fútbol, uno de los grandes símbolos culturales de Brasil.

La reacción de Adriano tras la masacre en Río de Janeiro durante el operativo contra Comando Vermelho

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo
No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres
Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?
El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días
Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia
Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?
La chicana de Flamengo a Gustavo Costas tras eliminar a Racing de la Copa Libertadores

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia

Los sospechosos del crimen del contador habrían escapado de Tucumán

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?

Reforma impositiva: ¿se viene el Súper IVA?

