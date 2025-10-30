El operativo especial que organizó Flamengo para volver a Brasil en medio de la violencia en Río de Janeiro

El megaoperativo policial que comenzó este martes en Río de Janeiro, con el objetivo de desarticular estructuras del Comando Vermelho, uno de los grupos criminales más poderosos de Brasil, generó un clima de extrema tensión y violencia en la ciudad. El contexto impactó también en el fútbol: Flamengo debía regresar desde Argentina tras disputar la semifinal de la Copa Libertadores ante Racing en Avellaneda, y la situación obligó a definir una logística de seguridad extraordinaria para su vuelta.