Bajar de peso desde el desayuno: el error más común que tenés que evitar

Una especialista sugiere mantener los niveles de glucosa estables con la primera comida del día.

Bajar de peso desde el desayuno: el error más común que tenés que evitar Foto: Freepik
Hace 1 Hs

En las primeras horas del día de cada persona debería haber un infaltable: el desayuno. Es que esta primera comida es la que recarga las energías necesarias para buena parte del día. Sin embargo, hay alimentos que no es recomendable ingerir a primera hora, como las azúcares que pueden traer algunas complicaciones al organismo.

El azúcar es una fuente de calorías vacías que no aportan nutrientes esenciales al organismo. Su consumo excesivo no solo no otorga ningún beneficio, sino que además puede acarrear sobrepeso y hasta obesidad. Por eso y por otros motivos, una bioquímica explicó los motivos por los que es mejor no desayunar dulce.

Por qué no desayunar dulce

Si el desayuno es la comida que permite recargar energías, es fundamental que el proceso se cumpla de forma óptima. Para evitar irrupciones en esa absorción de nutrientes y generación de energía, la bioquímica Jessie Inchauspé recomienda quitar los picos de glucosa del desayuno en su libro "La revolución de la glucosa".

Pero, ¿qué son los picos de glucosa? Son los aumentos desmedidos de niveles de azúcar en sangre que pueden proporcionar energía al inicio del día, pero que terminará por generar una sensación de cansancio conforme avance la jornada.

Al mantener nuestras curvas de glucosa más estables, no solo reducimos los antojos y el apetito, sino que también disminuimos la cantidad de insulina circulante en nuestro cuerpo, lo que nos permite entrar en modo "quemagrasas" con mayor frecuencia. Como resultado, equilibrar los niveles de glucosa suele conducir a la pérdida de peso.

