Nadima Pecci presenta su libro “El acople tucumano, ingeniería electoral de la vieja política”

La ex legisladora, Nadima Pecci, presentó su nuevo libro “El acople tucumano, ingeniería electoral de la vieja política”, una obra que parte de su tesis de maestría y se propone analizar en profundidad el sistema electoral de la provincia de Tucumán y su impacto en la calidad institucional.
Publicado por la Fundación Federalismo y Libertad, el libro realiza un recorrido histórico por las distintas constituciones provinciales -en especial las reformas de 1990 y 2006-, los sistemas electorales aplicados y los cambios que introdujeron el bicameralismo, el sistema de lemas y finalmente los acoples.
“El acople está anclado en la Constitución, en el artículo 43 inciso 12, por lo que su eliminación requeriría una reforma constitucional, pero eso no impide que podamos limitar su número por vía legislativa”, explicó Pecci durante una entrevista con LA GCAETA. La autora propone avanzar en un debate serio sobre el sistema electoral tucumano, diferenciando entre el instrumento de votación, como la boleta única o la boleta electrónica, y el sistema político que lo sostiene, que en su opinión es lo que verdaderamente debe reformarse.
Pecci destacó que “no podemos implementar una boleta única con un sistema que permite 60 acoples” y llamó a discutir no sólo la modalidad de votación sino la esencia del régimen electoral que genera, según sus palabras, “mayorías artificiales en la Legislatura, donde con el 50% de los votos se obtiene el 75% de las bancas”.
La ex legisladora recordó que durante su paso por la Cámara presentó un proyecto de reforma electoral integral que proponía reducir los acoples al mínimo posible. “Si no podemos eliminarlos, debemos reducirlos. He visto propuestas que plantean dos, otras cinco, pero lo importante es fijar un criterio que apunte a un objetivo claro: transparentar el sistema y fortalecer la representación política”, dijo.
El libro, que cuenta con un prólogo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aún no está disponible en librerías y se presentará oficialmente en las próximas semanas. Pecci anticipó su deseo de que Bullrich participe del acto, al menos de manera virtual.
Consultada sobre la implementación de nuevas tecnologías en los procesos electorales, Pecci sostuvo que “la boleta electrónica puede adaptarse al sistema de acoples, pero su adopción requiere una capacitación ciudadana gradual y sostenida, como se hizo en Salta desde 2009”. Sin embargo, advirtió sobre las desigualdades en el acceso a la tecnología en el interior de la provincia, lo que obliga -dijo- a “pensar en una implementación responsable y con voluntad política”.
Finalmente, al referirse al panorama nacional tras las elecciones recientes, Pecci expresó su satisfacción: “Me alegra ver que el país se ha teñido de violeta. Son las ideas que defiendo desde que comencé en política. Aunque el camino sea difícil, creo que vale la pena el esfuerzo y que estamos avanzando en la dirección correcta”.