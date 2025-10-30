Nadima Pecci presenta su libro “El acople tucumano, ingeniería electoral de la vieja política”

“El acople está anclado en la Constitución, en el artículo 43 inciso 12, por lo que su eliminación requeriría una reforma constitucional, pero eso no impide que podamos limitar su número por vía legislativa”, explicó Pecci durante una entrevista con LA GCAETA. La autora propone avanzar en un debate serio sobre el sistema electoral tucumano, diferenciando entre el instrumento de votación, como la boleta única o la boleta electrónica, y el sistema político que lo sostiene, que en su opinión es lo que verdaderamente debe reformarse.