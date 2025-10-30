Misisipi: volcó un camión cargado de monos y la Policía les disparó por temor a que tuvieran enfermedades infecciosas

Un accidente inusual en una autopista de Misisipi (EE. UU.) ha causado conmoción internacional. Un camión que transportaba monos rhesus, utilizados en investigación biomédica, volcó cerca de la localidad de Heidelberg, en el condado de Jasper, provocando la fuga de varios ejemplares.
La Policía abatió a los monos por miedo a infecciones
Según informó el Departamento del Sheriff de Jasper, los animales eran monos rhesus, una especie comúnmente empleada en laboratorios por su similitud genética con los humanos. Ante el temor de que los ejemplares pudieran transmitir enfermedades infecciosas o mostrarse agresivos, los agentes procedieron a abatirlos, dejando con vida solo a uno de ellos.
El conductor del camión, que resultó ileso, habría alertado a los oficiales de que los animales eran potencialmente peligrosos y debían manipularse con equipos de protección biológica, lo que precipitó la decisión de disparar.
Polémica en redes sociales por el temor a virus y contagios
La noticia se viralizó rápidamente en redes sociales, donde comenzaron a circular especulaciones sobre posibles infecciones como hepatitis C o herpes B. Sin embargo, la Universidad de Tulane, propietaria de los animales, aclaró posteriormente que los monos no eran portadores de enfermedades infecciosas.
Los monos pertenecían a la Universidad de Tulane
Los ejemplares formaban parte de un envío del Centro Nacional de Investigación Biomédica de la Universidad de Tulane, con sede en Nueva Orleans (Luisiana), institución que suministra primates para proyectos científicos en todo Estados Unidos.
La universidad informó que coopera con las autoridades locales para esclarecer las causas del siniestro y garantizar la seguridad biológica de los animales restantes.
Investigaciones en curso
El accidente tuvo lugar a unos 160 kilómetros de Jackson, la capital de Misisipi. Aunque las causas del vuelco aún se desconocen, las autoridades confirmaron la participación de agentes de Vida Silvestre y Pesca junto a la policía estatal en las labores de control y recuperación de los primates.