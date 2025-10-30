Misisipi: volcó un camión cargado de monos y la Policía les disparó por temor a que tuvieran enfermedades infecciosas

Según informó el Departamento del Sheriff de Jasper, los animales eran monos rhesus, una especie comúnmente empleada en laboratorios por su similitud genética con los humanos. Ante el temor de que los ejemplares pudieran transmitir enfermedades infecciosas o mostrarse agresivos, los agentes procedieron a abatirlos, dejando con vida solo a uno de ellos.