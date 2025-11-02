Secciones
SociedadActualidad

Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

El onceavo mes del año tiene dos fechas en las que muchos podrán descansar, lo que configurará cuatro días de descanso para algunos argentinos

Cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre Cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre
Hace 1 Hs

Con el 2025 en su recta final, la mirada de los argentinos se centra en la próxima oportunidad para un merecido descanso: uno de los últimos fines de semana largos del año. Noviembre tendrá feriados y se presenta como el mes ideal para planificar una escapada antes del inminente cierre de las actividades anuales.

Según la información oficial disponible en argentina.gob.ar, el undécimo mes del calendario contará con cuatro días consecutivos de asueto. Este descanso prolongado es el resultado de la combinación de un feriado trasladable y un día no laborable con fines turísticos, garantizando un "finde XL" imperdible. 

Planificando vacaciones de verano: ¿conviene viajar en auto, avión o colectivo a la costa?

Planificando vacaciones de verano: ¿conviene viajar en auto, avión o colectivo a la costa?

Este período no solo beneficia a los trabajadores con una pausa necesaria antes del cierre del ciclo laboral y escolar, sino que también genera gran expectativa en el sector turístico, ya que estos fines de semana largos son clave para impulsar la economía local en los destinos de escapadas cortas.

Cuándo es el próximo finde XL para despejarse

Según el cronograma oficial, el viernes 21 de noviembre de 2025 será un día no laborable con fines turísticos, también conocido como “puente”. En tanto, el lunes 24 de noviembre se trasladará a la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, originalmente prevista para el jueves 20.

De esta manera, se conforma un fin de semana extra largo que incluirá el viernes 21, sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de noviembre, marcando el último descanso extendido del año.

La confirmación fue realizada a través de la página oficial del Gobierno, donde se detallan todos los feriados nacionales y días no laborables que rigen durante 2025, permitiendo que tanto el sector privado como el público puedan organizarse con antelación.

Cuál es la diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable con fines turísticos

Durante los feriados nacionales, ya sean inamovibles o trasladables, se debe respetar el descanso dominical, y si un empleado trabaja en esos días, tiene derecho a percibir el doble de su salario habitual por esa jornada laboral.

Por otro lado, un día no laborable es aquel en el cual el empleador tiene la facultad de decidir si se trabaja o no.

A diferencia de los feriados nacionales, en los días no laborables no existe obligatoriedad de suspender las actividades laborales, y los empleados que trabajen en esos días percibirán un salario normal, sin el adicional correspondiente al feriado trabajado.

Para graficar con un ejemplo: es lo que pasa con el Jueves Santo (no hay clases, atención bancaria ni administración pública) y el Viernes Santo (feriado).

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

Feriados de noviembre: ¿cuándo será el último fin de semana XXL?

Feriados de noviembre: ¿cuándo será el último fin de semana XXL?

¿Por qué es feriado el Día de las Iglesias Evangélicas en Chile?

¿Por qué es feriado el Día de las Iglesias Evangélicas en Chile?

Día de Todos los Santos: ¿por qué se celebra el 1° de noviembre?

Día de Todos los Santos: ¿por qué se celebra el 1° de noviembre?

La nueva tendencia en moda para usar en Año Nuevo y recibir el 2026

La nueva tendencia en moda para usar en Año Nuevo y recibir el 2026

Lo más popular
Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior
1

Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Catalán deja el Gobierno y se instala en Tucumán
2

Catalán deja el Gobierno y se instala en Tucumán

La foto y la película
3

La foto y la película

Los 10 datos clave que dejó el escrutinio definitivo de los comicios en Tucumán
4

Los 10 datos clave que dejó el escrutinio definitivo de los comicios en Tucumán

Quién es Guillermo Francos y cuál fue su relación con Tucumán
5

Quién es Guillermo Francos y cuál fue su relación con Tucumán

Preocupación en Atlético Tucumán: tercera derrota consecutiva y señales de alarma
6

Preocupación en Atlético Tucumán: tercera derrota consecutiva y señales de alarma

Más Noticias
La Tierra se está abriendo: científicos registran la ruptura de una placa tectónica

La Tierra se está "abriendo": científicos registran la ruptura de una placa tectónica

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Este es el queso secreto que aporta más calcio y fortalece los huesos

Este es el queso secreto que aporta más calcio y fortalece los huesos

Cómo aprovechar el Cyber Monday para comprar viajes con descuentos: estas son las promociones

Cómo aprovechar el Cyber Monday para comprar viajes con descuentos: estas son las promociones

El fuerte descargo de Marcelo Tinelli tras las amenazas de muerte a su hija Juanita

El fuerte descargo de Marcelo Tinelli tras las amenazas de muerte a su hija Juanita

Juanita Tinelli denunció amenazas de muerte y le dieron un botón antipánico

Juanita Tinelli denunció amenazas de muerte y le dieron un botón antipánico

La NASA confirmó que la Tierra tendrá dos lunas, al menos hasta 2083

La NASA confirmó que la Tierra tendrá dos lunas, al menos hasta 2083

¿Internet lento? estas son las cuatro cosas que tenés revisar para recuperar la velocidad del Wi Fi

¿Internet lento? estas son las cuatro cosas que tenés revisar para recuperar la velocidad del Wi Fi

Comentarios