El entrenador de Flamengo explicó por qué los equipos de Brasil dominan la Copa Libertadores

Flamengo aseguró su lugar en la final de la Copa Libertadores tras empatar 0-0 ante Racing en Avellaneda y defender la ventaja que había obtenido en la ida. El equipo brasileño celebró el pase a una nueva definición continental y su entrenador, Filipe Luís, destacó el camino recorrido para sostener el protagonismo en la región. La final será el 29 de noviembre en Lima, donde el "Mengao" disputará la quinta final de su historia y la cuarta desde 2019.
En conferencia de prensa, el técnico valoró la consolidación del club en los últimos años. “Estamos extremadamente felices por alcanzar una final más de la Libertadores. El Flamengo tiene cinco finales en su historia, contando la de hoy. Y hay jugadores de este plantel que van a la cuarta. Y yo también”, expresó. Para el entrenador, ese recorrido no es casualidad, sino resultado de un proyecto que se fortaleció con el tiempo.
Luego, Filipe Luís profundizó en la razón del dominio brasileño en el torneo. “En los últimos años, desde 2019, siempre llega un brasileño a la final. Para mí, es el poder económico, sin dudas. Mejores jugadores, más posibilidades de disputar los títulos”, afirmó. Explicó que muchos clubes brasileños pueden igualar ofertas de Europa y retener futbolistas que, en otros contextos, emigrarían rápidamente. “Hoy Brasil tiene clubes con capacidad económica de nivel Europa. Tenemos jugadores aquí que tenían ofertas con más dinero de clubes europeos, y Flamengo logró igualar”, señaló.
Respeto y contraste con Argentina
El entrenador reconoció que, pese a la inferioridad económica, los equipos argentinos siguen siendo rivales durísimos. Destacó su entrega y capacidad competitiva. “Es muy difícil jugar contra argentinos porque se sacrifican mucho. Los jugadores cubren el campo de una manera impresionante y lo hacen sin cuestionar al entrenador. Eso solo se ve en Argentina”, valoró, mencionando también la exigencia mediática y emocional que enfrentan.
Pensando en lo que viene, Flamengo aguarda por su rival, que saldrá de Palmeiras o Liga de Quito. Mientras tanto, el equipo continuará compitiendo en el Brasileirao, donde pelea por el título. Filipe Luís también adelantó que el delantero Pedro podría regresar para la final, lo que sería una buena noticia pensando en la definición. El "Mengao" irá en busca de otro capítulo grande en su era de protagonismo continental.