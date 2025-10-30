El entrenador de Flamengo explicó por qué los equipos de Brasil dominan la Copa Libertadores

Flamengo aseguró su lugar en la final de la Copa Libertadores tras empatar 0-0 ante Racing en Avellaneda y defender la ventaja que había obtenido en la ida. El equipo brasileño celebró el pase a una nueva definición continental y su entrenador, Filipe Luís, destacó el camino recorrido para sostener el protagonismo en la región. La final será el 29 de noviembre en Lima, donde el "Mengao" disputará la quinta final de su historia y la cuarta desde 2019.