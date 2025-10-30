Cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Libertadores: el antecedente que ilusiona a Flamengo

Tras la eliminación de Racing ante Flamengo en semifinales, la Copa Libertadores ya tiene casi todo definido para su cierre. Solo resta conocer al segundo finalista, que saldrá del duelo entre Palmeiras y Liga de Quito, luego del 3-0 obtenido por los ecuatorianos en la ida en San Pablo. El ganador se enfrentará al "Mengao" en el partido más esperado del año.