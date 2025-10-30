La chicana de Flamengo a Gustavo Costas tras eliminar a Racing de la Copa Libertadores

Antes del partido decisivo, Costas había manifestado su ilusión con revertir la historia y avanzar a la final en Perú. “Vamos a ir a Lima”, había dicho ante los medios, en una frase que cargaba confianza y expectativa. Esa declaración fue recuperada por la cuenta oficial en inglés de Flamengo, que publicó una imagen de la estación “Lima” de la línea C del subte porteño junto al mensaje irónico “Esta, ¿verdad?”.