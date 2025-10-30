La chicana de Flamengo a Gustavo Costas tras eliminar a Racing de la Copa Libertadores

Flamengo logró clasificarse a la final de la Copa Libertadores tras dejar en el camino a Racing en Avellaneda. Luego del empate 0-0 que aseguró la serie por el 1-0 obtenido en la ida, las redes sociales del club brasileño se convirtieron en escenario de una provocación que apuntó directamente al entrenador académico, Gustavo Costas.
Antes del partido decisivo, Costas había manifestado su ilusión con revertir la historia y avanzar a la final en Perú. “Vamos a ir a Lima”, había dicho ante los medios, en una frase que cargaba confianza y expectativa. Esa declaración fue recuperada por la cuenta oficial en inglés de Flamengo, que publicó una imagen de la estación “Lima” de la línea C del subte porteño junto al mensaje irónico “Esta, ¿verdad?”.
La publicación se viralizó rápidamente y generó repercusiones tanto en Brasil como en Argentina. Para los hinchas del "Mengao" fue una celebración más del pase a la definición; para los de Racing, un golpe que acentuó la desazón de la eliminación. La chicana se volvió una de las imágenes más comentadas en la noche post partido.
La tristeza en el cierre
Tras el encuentro, Costas volvió a dejar una frase cargada de dolor: “Los chicos lo dejaron todo. Les quiero agradecer por todo lo que dejaron por el equipo. Defraudé a mi gente. Ganamos la Sudamericana y la Recopa, pero esta es la copa que más queríamos”. El entrenador se mostró afectado al mencionar que varios futbolistas jugaron lesionados o con síntomas físicos complejos.
Flamengo, por su parte, ya piensa en la final que disputará frente al ganador del cruce entre Palmeiras y Liga de Quito. Con la clasificación asegurada, el equipo brasileño buscará sumar un nuevo título continental y prolongar su hegemonía reciente en la región.