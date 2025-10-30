La frase de Gustavo Costas que lo dejó al borde de las lágrimas tras la eliminación de Racing

Racing quedó eliminado de la Copa Libertadores tras empatar 0-0 ante Flamengo en el Cilindro de Avellaneda, resultado que selló la serie por el 1-0 obtenido por los brasileños en el encuentro de ida. La "Academia" volvió a quedarse en la puerta de una final continental, algo que no logra desde la consagración de 1967, y la frustración se sintió con fuerza en el estadio.
En la conferencia posterior al encuentro, Gustavo Costas se mostró visiblemente afectado y habló de la entrega del plantel. “Los chicos lo dejaron todo. Les quiero agradecer por todo lo que dejaron por el equipo”, expresó, destacando que varios futbolistas jugaron con molestias físicas y aun así mantuvieron la intensidad. “Defraudé a mi gente. Ganamos la Sudamericana y la Recopa, pero esta es la copa que más queríamos”, admitió, al borde del llanto.
El entrenador también remarco la conexión emocional con los hinchas. “Les agradezco de por vida a todos”, afirmó, dejando en claro la importancia del acompañamiento popular durante todo el certamen. La imagen de Costas, visiblemente quebrado y tomando aire entre frase y frase, se volvió una de las postales más fuertes de la noche.
ð¥¹ "DEFRAUDÃ A MI GENTE"— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 30, 2025
El entrenador de Racing se quebrÃ³ en su primera respuesta tras quedar afuera de la CONMEBOL #Libertadores.
â¶ï¸ MirÃ¡ #ESPNF10 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/PlGj0iWpIu
El momento en que no pudo seguir
Después de responder apenas cuatro preguntas, Costas decidió poner fin a la rueda de prensa. Se levantó lentamente, asintió a modo de disculpa y se retiró del salón sin mirar hacia los flashes y micrófonos que aún pretendían retenerlo.
Fuera de la Libertadores y de la Copa Argentina, Racing se enfocará ahora en el Torneo Clausura, donde restan tres fechas para el cierre de la fase regular. La Academia se encuentra novena en la tabla y deberá meterse entre los mejores ocho para clasificar a los octavos de final, objetivo que será clave para sostener el ánimo de un equipo golpeado.