La frase de Gustavo Costas que lo dejó al borde de las lágrimas tras la eliminación de Racing

En la conferencia posterior al encuentro, Gustavo Costas se mostró visiblemente afectado y habló de la entrega del plantel. “Los chicos lo dejaron todo. Les quiero agradecer por todo lo que dejaron por el equipo”, expresó, destacando que varios futbolistas jugaron con molestias físicas y aun así mantuvieron la intensidad. “Defraudé a mi gente. Ganamos la Sudamericana y la Recopa, pero esta es la copa que más queríamos”, admitió, al borde del llanto.