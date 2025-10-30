Secciones
La frase de Gustavo Costas que lo dejó al borde de las lágrimas tras la eliminación de Racing

El entrenador de Racing no ocultó su angustia tras quedar afuera ante Flamengo de la Copa Libertadores y se refirió al golpeó que sufrió el mundo "académico".

Racing quedó eliminado de la Copa Libertadores tras empatar 0-0 ante Flamengo en el Cilindro de Avellaneda, resultado que selló la serie por el 1-0 obtenido por los brasileños en el encuentro de ida. La "Academia" volvió a quedarse en la puerta de una final continental, algo que no logra desde la consagración de 1967, y la frustración se sintió con fuerza en el estadio.

En la conferencia posterior al encuentro, Gustavo Costas se mostró visiblemente afectado y habló de la entrega del plantel. “Los chicos lo dejaron todo. Les quiero agradecer por todo lo que dejaron por el equipo”, expresó, destacando que varios futbolistas jugaron con molestias físicas y aun así mantuvieron la intensidad. “Defraudé a mi gente. Ganamos la Sudamericana y la Recopa, pero esta es la copa que más queríamos”, admitió, al borde del llanto.

El entrenador también remarco la conexión emocional con los hinchas. “Les agradezco de por vida a todos”, afirmó, dejando en claro la importancia del acompañamiento popular durante todo el certamen. La imagen de Costas, visiblemente quebrado y tomando aire entre frase y frase, se volvió una de las postales más fuertes de la noche.

El momento en que no pudo seguir

Después de responder apenas cuatro preguntas, Costas decidió poner fin a la rueda de prensa. Se levantó lentamente, asintió a modo de disculpa y se retiró del salón sin mirar hacia los flashes y micrófonos que aún pretendían retenerlo.

Fuera de la Libertadores y de la Copa Argentina, Racing se enfocará ahora en el Torneo Clausura, donde restan tres fechas para el cierre de la fase regular. La Academia se encuentra novena en la tabla y deberá meterse entre los mejores ocho para clasificar a los octavos de final, objetivo que será clave para sostener el ánimo de un equipo golpeado.

Temas Racing ClubClube de Regatas do FlamengoCopa Libertadores de AméricaArgentinaGustavo CostasFlamengo
