Aparecen perros azules en Chernóbil y los científicos están desconcertados: “No eran así la semana pasada”

La aparición de tres perros con pelaje azul en la zona de exclusión de Chernóbil ha sorprendido a científicos, veterinarios e investigadores que trabajan en el área afectada por el desastre nuclear de 1986. Las imágenes fueron difundidas por la organización Dogs of Chernóbil, gestionada por Clean Futures Fund (CFF), que desde 2017 se dedica a cuidar a los animales que sobreviven en el perímetro de 47 kilómetros cuadrados alrededor de la planta.