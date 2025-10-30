Secciones
Agenda de TV: Lanús-Universidad de Chile y Palmeiras-Liga de Quito van por la final de la Sudamericana y de la Libertadores

Cagliari-Sassuolo y Pisa-Lazio se enfrentan por la Serie A.

EL SUEÑO. Lanús intentará llegar hoy a una nueva final de la Copa Sudamericana. EL SUEÑO. Lanús intentará llegar hoy a una nueva final de la Copa Sudamericana. FOTO TOMADA DE X.COM/CLUBLANUS
Hace 1 Hs

ATP Masters 1000 - París

7: Octavos de Final (ESPN 2)

11: Octavos de Final (ESPN 3)

15: Octavos de Final (ESPN 3)

Serie A de Italia

14.20: Cagliari-Sassuolo (ESPN 2)

16.30: Pisa-Lazio (ESPN 2)

Reserva LPF

15: Boca-Tigre (AFA Play)

15: Estudiantes LP-Argentinos Jrs (AFA Play)

15: Barracas Central-Huracán (AFA Play)

15: Newell's-Racing (AFA Play)

15: Defensa y Justicia-Independiente Rivadavia (AFA Play)

Euroliga

16: Maccabi-Estrella Roja (DSports)

16.30: Milan-Paris Basketball (DSports 2)

Copa Sudamericana

Semifinal (Vuelta)

19: Lanús (2)-(2) Universidad de Chile (ESPN / DSports)

Boxeo

20.30: Mary Spencer-Mikaela Mayer (ESPN 2)

NHL (Hockey sobre hielo)

20.30: Carolina Hurricanes-New York Islanders (ESPN 4)

Liga Nacional

21: San Lorenzo-Racing (CH) (DSports 2)

22.10: Ferro-Obras (TyC Sports)

NFL (Fútbol Americano)

21: Miami Dolphins-Baltimore Ravens (ESPN 5)

Copa Libertadores

Semifinal (Vuelta)

21: Palmeiras (0)-(3) Liga de Quito (Fox Sports / Disney+)

