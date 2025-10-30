Agenda de TV: Lanús-Universidad de Chile y Palmeiras-Liga de Quito van por la final de la Sudamericana y de la Libertadores

ATP Masters 1000 - París
7: Octavos de Final (ESPN 2)
11: Octavos de Final (ESPN 3)
15: Octavos de Final (ESPN 3)
Serie A de Italia
14.20: Cagliari-Sassuolo (ESPN 2)
16.30: Pisa-Lazio (ESPN 2)
Reserva LPF
15: Boca-Tigre (AFA Play)
15: Estudiantes LP-Argentinos Jrs (AFA Play)
15: Barracas Central-Huracán (AFA Play)
15: Newell's-Racing (AFA Play)
15: Defensa y Justicia-Independiente Rivadavia (AFA Play)
Euroliga
16: Maccabi-Estrella Roja (DSports)
16.30: Milan-Paris Basketball (DSports 2)
Copa Sudamericana
Semifinal (Vuelta)
19: Lanús (2)-(2) Universidad de Chile (ESPN / DSports)
Boxeo
20.30: Mary Spencer-Mikaela Mayer (ESPN 2)
NHL (Hockey sobre hielo)
20.30: Carolina Hurricanes-New York Islanders (ESPN 4)
Liga Nacional
21: San Lorenzo-Racing (CH) (DSports 2)
22.10: Ferro-Obras (TyC Sports)
NFL (Fútbol Americano)
21: Miami Dolphins-Baltimore Ravens (ESPN 5)
Copa Libertadores
Semifinal (Vuelta)
21: Palmeiras (0)-(3) Liga de Quito (Fox Sports / Disney+)