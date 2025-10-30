Secciones
El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días

La sensación térmica fue de 11 °C. La nubosidad será alta durante la mañana. El pronóstico.

MEJORÍA. A partir de esta tarde podría comenzar a modificarse las condiciones del tiempo en Tucumán. MEJORÍA. A partir de esta tarde podría comenzar a modificarse las condiciones del tiempo en Tucumán. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

El pronóstico del tiempo anticipa para hoy mucha nubosidad y un leve ascenso de la temperatura. Después de una racha de días fríos y atípicos para esta época de la temporada, la máxima podría rondar los 22 °C.

Según los datos que suministra el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el jueves comenzó algo fresco, con una mínima que se estableció en los 11 °C, con una humedad del 94%. La mañana transcurrirá con cielo mayormente cubierto, aunque se espera que el estado del tiempo evolucione hacia condiciones más agradables. La visibilidad fue de ocho kilómetros.

Durante el mediodía, la temperatura subirá hasta los 18 °C, mientras que las nubes se disiparán gradualmente, dejando espacio para que el sol se filtre durante la tarde. La humedad se mantendrá cercana al 70% y los vientos serán suaves del sudeste.

Por la tarde se esperan las horas más cálidas de la jornada, cuando la temperatura alcance una máxima de 22 °C, apenas superior a la registrada ayer. La nubosidad bajaría al 30% y la humedad se mantendría por encima del 60%.

Con la caída del sol el cielo podría continuar despejándose mientras que la temperatura retrocedería hasta los 15 °C. La humedad será del 80% y los vientos serán suaves desde el sector norte. 

¿Cómo estará el tiempo el resto de la semana en Tucumán?

Según el SMN, el viernes el cielo estaría algo soleado y la máxima treparía a los 28 °C, mientras que la mínima sería de 12 °C. Estas condiciones más templadas se mantendrían al menos hasta el fin de semana. 

Para el sábado se anuncian 26 °C y 28 °C para el domingo, marcando el regreso de un clima más acorde con la primavera. Después de un lunes y martes con máximas de 30 °C, el miércoles ingresaría un frente lluvioso que se extendería hasta el viernes, provocando un drástico descenso de la térmica. 

