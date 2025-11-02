Qué debés hacer si se te queda una espina de pescado en la garganta

Sentir que una espina de pescado se ha quedado atrapada en la garganta puede ser una experiencia muy incómoda y alarmante. Aunque no suele representar un riesgo grave, la molestia puede ser persistente y generar ansiedad. El enfermero Jorge Ángel, conocido por compartir consejos de salud en redes sociales, explicó en un video viral de TikTok qué pasos seguir para aliviar la sensación y evitar complicaciones.
Qué hacer si se te queda una espina de pescado en la garganta
Según el especialista, lo primero es mantener la calma. En la mayoría de los casos, la espina no afecta la respiración, por lo que el riesgo de asfixia es bajo.
El primer paso recomendado es toser suavemente para intentar expulsar la espina de manera natural. Este método es sencillo, seguro y suele ser efectivo cuando la espina no está profundamente clavada.
Si la tos no da resultado, el enfermero sugiere tomar un pequeño sorbo de agua para intentar desplazar la espina hacia abajo. “El agua puede ayudar si la espina está alojada en la parte superior de la garganta”, explicó.
Métodos caseros seguros para aliviar la molestia
Cuando las medidas anteriores no funcionan, Jorge Ángel recomienda tomar una cucharada de aceite de oliva. Este ingrediente actúa como lubricante y facilita el deslizamiento del cuerpo extraño, además de suavizar la irritación de la mucosa.
Otro método tradicional consiste en comer un pequeño trozo de pan (mejor si está ligeramente compactado) o arroz cocido. Estos alimentos pueden atrapar la espina y ayudar a desplazarla con suavidad hacia el estómago.
“Lo importante es no desesperarse y no usar objetos que puedan lastimar la garganta”, advirtió el enfermero.
Qué no se debe hacer si tienes una espina clavada
El experto fue enfático en evitar ciertos métodos peligrosos que pueden agravar la situación.
No se deben usar pinzas ni utensilios para intentar extraer la espina, a menos que esta sea visible y fácilmente accesible. Introducir objetos puede causar lesiones, sangrado o infecciones.
Tampoco se recomienda provocar el vómito introduciendo los dedos en la boca, ya que esto irrita aún más la zona y no garantiza resultados.
Cuándo acudir al médico
Si las molestias persisten, hay sangrado o dolor intenso al tragar, se debe acudir a un centro de salud. En esos casos, un profesional podrá revisar la garganta con instrumental adecuado y retirar la espina de forma segura.