Qué debés hacer si se te queda una espina de pescado en la garganta

Sentir que una espina de pescado se ha quedado atrapada en la garganta puede ser una experiencia muy incómoda y alarmante. Aunque no suele representar un riesgo grave, la molestia puede ser persistente y generar ansiedad. El enfermero Jorge Ángel, conocido por compartir consejos de salud en redes sociales, explicó en un video viral de TikTok qué pasos seguir para aliviar la sensación y evitar complicaciones.