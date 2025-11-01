Ni sandía ni espárragos: cinco alimentos que evitan la retención de líquidos en las mujeres

¿Sientes las piernas pesadas o los tobillos más hinchados al final del día? Esa molestia es una señal de retención de líquidos, un problema muy común entre las mujeres, especialmente durante la menopausia. La buena noticia es que existen alimentos naturales que pueden ayudarte a eliminar el exceso de agua y sentirte más ligera, sin necesidad de recurrir a dietas extremas.
La nutricionista Marta Marcè explica que algunos alimentos deben evitarse en la menopausia porque “dañan las células”, pero otros son aliados perfectos para mejorar la circulación, depurar el organismo y combatir la hinchazón.
A continuación, te contamos cuáles son los cinco alimentos más eficaces para evitar la retención de líquidos y cómo incorporarlos fácilmente en tu dieta.
1. Pepino: hidratación y equilibrio natural
El pepino es uno de los alimentos más ricos en agua (más del 90%) y con alto contenido en potasio, lo que ayuda a equilibrar los niveles de sodio en el cuerpo. Favorece la función renal y estimula la eliminación de líquidos.
Cómo consumirlo: agrégalo en ensaladas, en rodajas con limón o incluso en agua infusionada para una bebida refrescante y depurativa.
2.Ananá: diurético y antiinflamatorio
La bromelina, una enzima presente en el ananá, mejora la digestión y reduce la inflamación. Además, su efecto diurético favorece la eliminación de toxinas y líquidos acumulados.
Cómo tomarlo: al natural, en batidos o como postre después de las comidas. Es ideal si buscas un toque dulce y tropical que además te ayude a deshincharte.
3. Alcachofa: depura y estimula el hígado
La alcachofa es un clásico en las dietas detox. Contiene cinarina, un compuesto que estimula el hígado y los riñones, promoviendo la eliminación de líquidos. Rica en fibra y baja en calorías, es ideal para sentirte saciada sin ganar peso.
Formas de consumo: cocida, al vapor, en cremas o ensaladas templadas. También existen extractos naturales en cápsulas, aunque siempre es mejor priorizar el alimento fresco.
4. Apio: el diurético natural por excelencia
El apio contiene apiol y selineno, dos compuestos que estimulan los riñones y favorecen la eliminación de agua y sales a través de la orina. Es un snack bajo en calorías y muy versátil.
Cómo disfrutarlo: crudo con hummus, en caldos depurativos o como base para sopas. Su sabor fresco y su textura crujiente lo hacen ideal para picar entre horas.
5. Limón: depurativo y antioxidante
El limón es un potente purificador del organismo. Beber agua tibia con limón en ayunas ayuda a activar el metabolismo, mejorar la digestión y eliminar toxinas. Además, aporta vitamina C, que fortalece el sistema inmunitario y mejora la circulación.
Cómo usarlo: como aderezo en tus comidas o mezclado con agua y menta para potenciar su efecto desintoxicante.
Consejos extra para reducir la retención de líquidos
Bebe suficiente agua durante el día (entre 1,5 y 2 litros).
Evita el exceso de sal y ultraprocesados.
Practica actividad física regular para estimular la circulación.
Prioriza alimentos ricos en potasio y fibra.