Ni sandía ni espárragos: cinco alimentos que evitan la retención de líquidos en las mujeres

¿Sientes las piernas pesadas o los tobillos más hinchados al final del día? Esa molestia es una señal de retención de líquidos, un problema muy común entre las mujeres, especialmente durante la menopausia. La buena noticia es que existen alimentos naturales que pueden ayudarte a eliminar el exceso de agua y sentirte más ligera, sin necesidad de recurrir a dietas extremas.