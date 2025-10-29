Detuvieron a un ex concejal de Tornquist por abusos sexuales contra cinco menores de edad

Rojas, de 41 años, ejerció como edil desde 2023 y era presidente del bloque de Unión por la Patria. Renunció a su cargo el 8 de septiembre pasado alegando “cuestiones personales”, luego de que se conocieran las denuncias. La investigación judicial se lleva adelante por la UFIJ N°14 de Bahía Blanca, mientras que la detención se concretó a través de personal de la DDI de la Policía Bonaerense en la localidad de Saldungaray, tras una investigación iniciada por denuncias de las madres de las víctimas, representadas legalmente por Valentín Fernández.