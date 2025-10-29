Detuvieron a un ex concejal de Tornquist por abusos sexuales contra cinco menores de edad

Matías Agustín Rojas, ex concejal de Tornquist, ciudad del sudoeste bonaerense, fue detenido por orden del Juzgado de Garantía N°3 de Bahía Blanca en el marco de una causa por cinco abusos sexuales a menores. Este miércoles fue indagado ante el fiscal Marcelo Romero Jardín, pero decidió no declarar, solicitando una nueva audiencia presencial para formular su descargo.
Rojas, de 41 años, ejerció como edil desde 2023 y era presidente del bloque de Unión por la Patria. Renunció a su cargo el 8 de septiembre pasado alegando “cuestiones personales”, luego de que se conocieran las denuncias. La investigación judicial se lleva adelante por la UFIJ N°14 de Bahía Blanca, mientras que la detención se concretó a través de personal de la DDI de la Policía Bonaerense en la localidad de Saldungaray, tras una investigación iniciada por denuncias de las madres de las víctimas, representadas legalmente por Valentín Fernández.
Según la causa, los hechos ocurrieron entre 2021 y 2025 y están vinculados a cinco menores de edad, todos conocidos del ex concejal o vinculados a su entorno familiar, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae. Las situaciones denunciadas ocurrieron principalmente en el domicilio de Rojas y en su vehículo particular, aprovechando momentos en los que quedaba a solas con las víctimas.
Uno de los abusos está calificado con el agravante de “gravemente ultrajante”. Tras las denuncias, el Juzgado de Garantías Nº2 de Bahía Blanca, a cargo de Guillermo Mércuri, impuso a Rojas prohibición de acercamiento a las víctimas. Cinco de las menores, cuyas edades oscilan entre 7 y 14 años, ya declararon en Cámara Gesell.
La madre de una de las víctimas manifestó la difícil situación que atraviesan: “No la estamos pasando muy bien. Todos los días ves a la Policía que cuida al abusador y no a las niñas desamparadas… Ver al pueblo que lo sigue defendiendo porque era una persona ‘admirable’. También se habla de los dos casos que prescribieron, las chicas de hace 20 años… Prescribieron, pero su declaración sirve como testimonio, porque son denuncias penales”, dijo al portal El Orden de Pringles.
La causa continúa abierta, con la imputación formal de cinco hechos de abuso sexual, mientras la Justicia analiza nuevas medidas y la ampliación de testimonios para determinar responsabilidades y proteger a las víctimas. Rojas permanece detenido y a disposición del juez mientras se sigue con la investigación.