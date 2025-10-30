Secciones
Cartas de lectores: 30 de octubre de 1983
En esta fecha se cumplirá un nuevo aniversario de lo que se denominó con el transcurrir de los años como el “Día de la Restauración Democrática”, ese día todo el pueblo salió a las calles a festejar y a acompañar a quien en el orden nacional se imponía en las elecciones como lo fueron Raúl Ricardo Alfonsín, Fernando Riera y Raúl Chebaia, en el orden provincial. Con el transcurrir de los años uno rememora esa fecha y la práctica por la cual ejercemos nuestro derecho al voto, que justamente lo ejercitáramos el día 26 del corriente. Mucho se podrá decir de todo lo que vivimos y perdura en nuestras retinas, los momentos vividos previos y la celebración de ese acontecimiento. El empeño, el coraje y la convicción de Raúl Alfonsín perdurarán, más allá de las diferencias con otras fuerzas políticas, como los del hombre que nos marcó un camino del cual nos debemos sentir orgullosos. Hoy los partidos políticos viven una crisis sin par y Alfonsín renegaría de lo que vivimos. Se podría decir muchas más cosas pero lo único que anhelo que mi partido, la Unión Cívica Radical, entre en un periodo de organización y reorganización, haciendo votos para que la cordura y la defensa de los valores que inspirara el quehacer de tantos que formaron esta divisa viva por 130 años, se impongan. La hora los reclama; no puede existir democracia sin tener la UCR presta a seguir existiendo en defensa de los valores de la libertad, la justicia, los derechos humanos, la defensa de la escuela pública, etcétera.

José Luis Avignone                                                           

Marcos Paz 922                                                                     

San Miguel de Tucumán


