Cartas de lectores: engaños electorales

Tucumán es de las escasas provincias que han logrado mantenerse dentro del color oficialista en estas elecciones. Y según las cifras que salen de las urnas yo lamento que ese triunfo vuelva a ser con mecanismos, como en otros años, teñidos de picardías y engañosos como la ley electoral de acoples, y en la actualidad, la “candidatura testimonial” del gobernador liderando la lista a diputado nacional, con una Legislatura que le aprobó una licencia de un mes para hacer campaña. De verdad, me pregunto, ¿no sienten vergüenza? Escuché a Vargas Aignasse defender en la Legislatura ese grotesco accionar, entre otras cosas, porque otros ya lo habían hecho. Ni qué decir la también grotesca propaganda desparramada a través de la televisión, enormes carteles, promesas y movilizaciones, en una provincia a todas luces empobrecida, sucia y desordenada. Ante tanto despilfarro y engaño, el pueblo tucumano va tomando conciencia de que se merece otra realidad, si no, es difícil entender el triunfo de dos candidatos de La Libertad Avanza de los cuatro que se candidateaban; casi desconocidos, pero llevando en su haber ser personas confiables respaldadas por el esfuerzo y el trabajo intenso de un pequeño equipo que logró entusiasmar con el cambio. No es mi intención hacer política partidaria; sí hacer llegar mi voz, y la de muchos, en la esperanza de que los tucumanos podamos sentirnos orgullosos y confiados de ustedes, nuestros representantes.