Efemérides del jueves 30 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

La fiesta hace referencia al día de 1983 -hace 42 años- en que se retomaron las elecciones libres en la Argentina, luego de los siete años en que ese derecho estuvo proscrito por la dictadura del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). En aquellos comicios, se impuso con el 52 por ciento de los votos el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, quien se convirtió así en el primer presidente de la vuelta de la democracia y un ícono de la misma en la Argentina.