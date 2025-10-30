Efemérides del jueves 30 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 30 de octubre reúnen distintos eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se celebra en la Argentina el Día de la Recuperación de la Democracia.
La fiesta hace referencia al día de 1983 -hace 42 años- en que se retomaron las elecciones libres en la Argentina, luego de los siete años en que ese derecho estuvo proscrito por la dictadura del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). En aquellos comicios, se impuso con el 52 por ciento de los votos el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, quien se convirtió así en el primer presidente de la vuelta de la democracia y un ícono de la misma en la Argentina.
¿Qué pasó un 30 de octubre?
1871 – Nace el escritor y poeta francés Paul Valéry.
1885 – Nace el músico y poeta estadounidense Ezra Pound.
1910 – Nace el poeta y dramaturgo español Miguel Hernández.
1921 – La Selección Argentina de fútbol obtiene el primer título internacional de su historia: el Campeonato Sudamericano, actual Copa América.
1929 – Nace la actriz argentina Olga Zubarry.
1938 – Nace el locutor y periodista argentino Héctor Larrea.
1938 – En Estados Unidos, Orson Welles lee por radio “La guerra de los mundos”, de H.G. Wells, y desata el pánico en una gran parte de la población.
1941 – Nace la actriz argentina Leonor Benedetto.
1946 – Nace el cantautor y humorista argentino Horacio Fontova.
1958 – Nace la actriz y cantante argentina Julia Zenko.
1956 – Fallece el escritor español Pío Baroja.
1960 – Nace Diego Armando Maradona.
1981 – Nace la empresaria, modelo y política estadounidense Ivanka Trump.
1983 – Raúl Alfonsín vence en las elecciones presidenciales de la Argentina.
1988 – En Japón, Ayrton Senna obtiene su primer campeonato mundial como piloto de Fórmula 1.
1997 – Fallece el cineasta estadounidense Samuel Fuller.
2001 – Michael Jackson publica Invincible, su último álbum de estudio editado en vida.
2008 – Fallece el dirigente argentino Pedro Pompilio, quien fue presidente del Club Atlético Boca Juniors.
Se celebra el Día de la Recuperación de la Democracia en la Argentina.