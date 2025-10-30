Proyecciones especiales: Espacio Incaa y ciclos

“Miss Carbón” es la historia real de Carla Antonella Rodríguez, la primera minera trans en una región de la Argentina donde las mujeres tenían prohibido el trabajo en las canteras ya que la superstición les asignaba llevar mala suerte y peligro en los trabajos bajo tierra.
El filme dirigido por Agustina Macri se proyectará entre hoy y el sábado, siempre desde las 20, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251), con las actuaciones de Lux Pascal, Laura Grandinetti, Romina Escobar, Simone Mercado, Federico Marzullo, Gabriella Pastor y Agostina Inella.
Media hora más tarde, con entrada gratuita en El Círculo de la Prensa (Mendoza 240) y como parte del ciclo Cine del Sol Naciente organizado por La Linterna Mágica, se verá “Historias de Tokio”, de Yasujiro Ozu. La trama gira alrededor de una pareja de ancianos que viaja a la capital nipona para visitar a sus hijos, pero ninguno de ellos tiene tiempo para atenderlos, por lo que deciden enviarlos a un balneario.
Cuando regresan, la madre pasa una noche en la casa de una nuera, viuda de uno de sus hijos. A diferencia de sus cuñados, Noriko muestra afecto por sus suegros y reconforta a la anciana. Estrenada en 1953, está protagonizada por Chishu Ryu y Chieko Higashiyama.
Tim Burton
En tanto, en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850) a las 20 y con acceso libre se proyectará la realización de Tim Burton “El cadáver de la novia”, en el regreso del ciclo “Cine bajo las estrellas”. En el espacio se desplegarán food tracks y se aconseja al público llevar sus propios asientos.
El filme, del género fantástico gótico estrenada en 2005, se basa en un cuento popular ruso-judío del siglo XIX y está ambientado en un pueblo ficticio de la época victoriana. Es la historia de un joven tímido quien, sin querer, trae a la vida a una mujer fallecida al ensayar sus votos matrimoniales cerca de su tumba. Los problemas comienzan cuando ella cree que está casada con él.