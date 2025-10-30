Proyecciones especiales: Espacio Incaa y ciclos

Media hora más tarde, con entrada gratuita en El Círculo de la Prensa (Mendoza 240) y como parte del ciclo Cine del Sol Naciente organizado por La Linterna Mágica, se verá “Historias de Tokio”, de Yasujiro Ozu. La trama gira alrededor de una pareja de ancianos que viaja a la capital nipona para visitar a sus hijos, pero ninguno de ellos tiene tiempo para atenderlos, por lo que deciden enviarlos a un balneario.