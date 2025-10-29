Números de Oro tuvo triple ganadora y el pozo se renueva

¡Semana de alegría para tres tucumanos afortunados! En la última edición de Números de Oro, el clásico entretenimiento de LA GACETA, la suerte se repartió entre tres participantes que lograron acertar la combinación ganadora y se llevaron $6.000.000, divididos en partes iguales.
Tras varias semanas de expectativa y acumulación, el pozo finalmente encontró dueños, marcando un cierre emocionante para esta etapa del juego. Cada ganador se llevó $2.000.000, un premio que sin dudas cambiará sus días.
Nuevo pozo, nuevas oportunidades
Con la entrega del gran premio, Números de Oro inicia ahora una nueva ronda con un pozo inicial de $3.000.000, que podría duplicarse si la tarjeta ganadora lleva el sello de "Usuario Tarjeta Sol", alcanzando los $6.000.000.
Participar sigue siendo tan fácil como siempre: cada viernes, los lectores reciben una tarjeta junto con el diario. Solo hay que completar los números y seguir el sorteo para descubrir si la suerte está de tu lado.
Los titulares de Tarjeta Sol pueden retirar sus tarjetas selladas todos los lunes, de 17.30 a 20.30, en la sede de La Rioja 265.
Más premios y beneficios
Además del pozo principal, continúa la propuesta de los Números de la Suerte, que reparten órdenes de compra por $200.000 para usar en comercios tucumanos como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.
Para conocer a los ganadores, seguir los sorteos en vivo y enterarte de todas las novedades, podés visitar las redes oficiales de Números de Oro en Facebook e Instagram.