Argentina

Argentina acompañó a EEUU y votó en la ONU en contra de levantar el embargo económico a Cuba

Siete países rechazaron la resolución presentada en la Asamblea General.

GUIÑO A TRUMP. Argentina votó en la ONU en contra de levantar el embargo a Cuba.
Hace 1 Hs

Argentina votó a favor del embargo económico que Estados Unidos mantiene sobre Cuba desde 1960. La decisión se produjo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, marcando un cambio radical en la postura del país bajo la administración del presidente Javier Milei.

El embargo estadounidense, vigente desde hace más de 60 años, ha sido condenado en reiteradas oportunidades por la ONU. Este miércoles, la Asamblea General solicitó su levantamiento por trigésima tercera vez, aunque los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, demócratas o republicanos, no modificaron su política.

La resolución, de carácter no vinculante, fue aprobada por 165 países, mientras que solo siete naciones votaron en forma distinta: Estados Unidos, Israel, Hungría, Ucrania, Paraguay, Macedonia del Norte y, por primera vez, Argentina. Otros 12 países se abstuvieron.

Este giro confirma el alineamiento político total del gobierno de Milei con Washington y Tel Aviv, una orientación que ya se había evidenciado en otros foros internacionales. La postura también estuvo ligada al desplazamiento de la entonces canciller Diana Mondino el año pasado, quien había sostenido la posición tradicional del país en esta misma votación.

Con esta decisión, Buenos Aires se ubica entre los pocos países que avalaron públicamente una medida repudiada por la casi totalidad del mundo, marcando un cambio profundo en la política exterior argentina.

