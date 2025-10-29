Secciones
"Multas por no votar": advierten sobre una estafa con correos falsos que suplantan a Mi Argentina

La Justicia Nacional Electoral alertó sobre un correo electrónico falso que circula con el asunto “Multas por no votar” y busca robar datos personales.

En los últimos días comenzó a circular un correo electrónico fraudulento con el remitente multas@gob.ar , que simula ser un mensaje oficial de Mi Argentina. En el texto, se informa falsamente al ciudadano que debe regularizar su situación y pagar una multa por no haber votado, e invita a ingresar a un enlace para hacerlo.

Sin embargo, se trata de una estafa digital (phishing): el enlace incluido en el correo sustrae información personal y datos del dispositivo de quien lo abre.

Desde la Justicia Nacional Electoral (JNE) aclararon que no se envían correos electrónicos para el pago de multas ni para verificar el estado del elector.

“La única forma oficial de consultar si una persona tiene multas por no votar es ingresando al sitio web https://infractores.padron.gov.ar/”, informaron desde la Cámara Nacional Electoral.

Además, recordaron que el sitio oficial del organismo es www.electoral.gob.ar y que ningún trámite se realiza por correo electrónico ni mediante enlaces externos.

Las autoridades recomendaron eliminar inmediatamente el correo si se recibe y no hacer clic en los enlaces, además de no compartir información personal o contraseñas.

