“Debemos reconstruir la UCR en Tucumán y dejar de mirarnos el ombligo”, criticó Agustín Romano Norri

En LG Play, Romano Norri advirtió que “el radicalismo provincial viene pidiendo su normalización desde hace más de un año” y cuestionó la falta de unidad interna. “Cuando la dirigencia se encierra en sus intereses personales, el resultado está a la vista. En Alberdi, por ejemplo, los dos sectores del radicalismo se unieron, presentaron caras nuevas y lograron tres concejales. Esa es la prueba de que cuando trabajamos juntos, la gente nos acompaña”, aclaró.