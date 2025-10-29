Ausentismo en las elecciones: cómo y dónde justificar la falta de voto en Tucumán

La baja participación en las elecciones legislativas de este domingo encendió las alarmas en todo el arco político. Según datos oficiales, solo el 67,85% de los argentinos habilitados para votar concurrió a las urnas, una cifra inferior a la registrada en comicios anteriores.
En Tucumán, si bien se destacó una alta participación ciudadana, muchos deberán justificar su ausencia ante la Cámara Electoral para evitar sanciones.
Belén Alcorta, encargada de prensa y difusión del organismo, informó que el trámite estará disponible a partir de la próxima semana. “Ahí vamos a tener bien el número de ausentes. A partir de la semana que viene, de lunes a viernes, en Las Piedras 418, primer piso, de 8 a 18, van a poder presentarse para realizar la justificación”, explicó.
El procedimiento es obligatorio para todos aquellos electores que no hayan emitido su voto y deseen evitar multas o inconvenientes en futuros trámites.
La justificación puede realizarse de manera presencial en la sede de la Cámara Electoral o a través de los canales digitales oficiales, presentando la documentación que acredite el motivo de la inasistencia.
Desde el organismo recordaron que el voto es obligatorio para los ciudadanos argentinos de entre 18 y 70 años, y que los justificativos serán evaluados caso por caso.