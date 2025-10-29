Secciones
DeportesFútbol

La pieza que moverá Claudio Úbeda: el elegido en Boca para ocupar el lugar de Leandro Paredes

Sin su conductor en la mitad, el “Xeneize” deberá rearmar el mediocampo para visitar a Estudiantes. Hay un nombre que toma ventaja.

La pieza que moverá Claudio Úbeda: el elegido en Boca para ocupar el lugar de Leandro Paredes
Hace 1 Hs

Leandro Paredes no estará disponible para el próximo compromiso de Boca ante Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura. El mediocampista recibió su quinta tarjeta amarilla durante el duelo frente a Barracas Central y deberá cumplir una fecha de suspensión, lo que obligará a rearmar la mitad de la cancha.

La ausencia del ex PSG es una baja sensible para el equipo, aunque también representa una situación favorable de cara al superclásico: llegará sin sanciones pendientes para enfrentar a River. Mientras tanto, Claudio Úbeda ya analiza variantes para mantener equilibrio en el mediocampo y sostener el nivel mostrado en los últimos encuentros.

Según informó Leandro Aguilera, la principal opción para ocupar el lugar de Paredes es Ander Herrera, quien regresaría a la titularidad tras varios meses. Su última aparición desde el inicio había sido en el Mundial de Clubes frente a Benfica, y desde entonces no había vuelto a formar parte del once inicial.

Herrera compartiría el mediocampo con Milton Delgado, una de las revelaciones del ciclo de Úbeda, tras su destacada actuación ante Barracas. Además, el cuerpo técnico sigue evaluando la situación de Williams Alarcón, cuyo rendimiento generó dudas. Como alternativa, Brian Aguirre y Exequiel Zeballos aparecen en consideración para disputar un lugar entre los titulares frente al “Pincha”.

Cuándo juega Boca contra Estudiantes

El “Xeneize” visitará a Estudiantes el próximo domingo, con la obligación de sostener el impulso positivo y llegar con confianza al superclásico. La definición del mediocampo será uno de los puntos clave del armado táctico para ese encuentro.

Temas Club Atlético Boca JuniorsLeandro ParedesTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?
1

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei
2

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla
3

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”
4

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos
5

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador
6

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador

Más Noticias
“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Racing-Flamengo, por las semis de la Libertadores?

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Racing-Flamengo, por las semis de la Libertadores?

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá nublado y la temperatura subirá apenas unos grados

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá nublado y la temperatura subirá apenas unos grados

Estos son los alimentos que nunca debemos comer crudos, según los nutricionistas

Estos son los alimentos que nunca debemos comer crudos, según los nutricionistas

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

Comentarios