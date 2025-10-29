La pieza que moverá Claudio Úbeda: el elegido en Boca para ocupar el lugar de Leandro Paredes

Leandro Paredes no estará disponible para el próximo compromiso de Boca ante Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura. El mediocampista recibió su quinta tarjeta amarilla durante el duelo frente a Barracas Central y deberá cumplir una fecha de suspensión, lo que obligará a rearmar la mitad de la cancha.
La ausencia del ex PSG es una baja sensible para el equipo, aunque también representa una situación favorable de cara al superclásico: llegará sin sanciones pendientes para enfrentar a River. Mientras tanto, Claudio Úbeda ya analiza variantes para mantener equilibrio en el mediocampo y sostener el nivel mostrado en los últimos encuentros.
Según informó Leandro Aguilera, la principal opción para ocupar el lugar de Paredes es Ander Herrera, quien regresaría a la titularidad tras varios meses. Su última aparición desde el inicio había sido en el Mundial de Clubes frente a Benfica, y desde entonces no había vuelto a formar parte del once inicial.
Herrera compartiría el mediocampo con Milton Delgado, una de las revelaciones del ciclo de Úbeda, tras su destacada actuación ante Barracas. Además, el cuerpo técnico sigue evaluando la situación de Williams Alarcón, cuyo rendimiento generó dudas. Como alternativa, Brian Aguirre y Exequiel Zeballos aparecen en consideración para disputar un lugar entre los titulares frente al “Pincha”.
Cuándo juega Boca contra Estudiantes
El “Xeneize” visitará a Estudiantes el próximo domingo, con la obligación de sostener el impulso positivo y llegar con confianza al superclásico. La definición del mediocampo será uno de los puntos clave del armado táctico para ese encuentro.