¿Sos freelancer? Alemania ofrece una visa que te permite vivir y trabajar allá

El permiso está pensado para perfiles creativos, tecnológicos y científicos que quieran desarrollar su carrera en Europa.

Hace 2 Hs

Cada vez más jóvenes argentinos buscan desarrollarse profesionalmente fuera del país. En ese contexto, Alemania se convirtió en uno de los destinos europeos más elegidos gracias a su economía sólida, la tasa baja de desempleo y la demanda amplia de talento calificado. Para favorecer el establecimiento de perfiles buscados, el país ofrece una nueva alternativa: la visa Freiberufler, un permiso de residencia pensado dirigido a freelancers y profesionales independientes que deseen vivir y ejercer su actividad legalmente en territorio alemán.

Esta posibilidad llega en un momento en el que la contratación internacional crece con fuerza. Según el Reporte Global sobre Contratación Internacional de Deel, las empresas extranjeras aumentaron un 54% la incorporación de profesionales argentinos durante 2024, lo que ubica al país como el segundo con mayor crecimiento en América Latina.

Por qué Alemania es un destino elegido

Alemania combina una infraestructura tecnológica de primer nivel, una calidad de vida alta y una oferta cultural rica. Su conectividad Wi-Fi, su red de transporte y sus espacios de trabajo colaborativos posicionan a ese país como uno de los destinos más atractivos para quienes trabajan en forma remota.

Las ciudades alemanas ofrecen experiencias diversas: Berlín, con su energía creativa y su ecosistema de startups; Munich, donde tradición y modernidad conviven; Hamburgo, con su puerto cosmopolita, o Colonia, donde la cultura y la arquitectura se mezclan en cada rincón.

Qué ofrece la visa Freiberufler

La visa permite vivir y trabajar legalmente en Alemania mientras se ofrecen servicios de manera independiente. Está destinada a profesionales creativos, tecnológicos, científicos, médicos, abogados, consultores y otros trabajadores calificados.

Para obtener el permiso, es necesario contar con un plan de negocio comprobable; demostrar ingresos suficientes (entre 1.000 y 1.200 euros mensuales); presentar un seguro médico válido y registrarse en el padrón municipal al llegar al país.

La visa tiene una duración inicial de uno a tres años, y puede renovarse o incluso derivar en la residencia permanente, siempre que se cumplan los requisitos legales.

Cómo solicitar la visa

El trámite incluye tres pasos principales:

- Reunir la documentación solicitada (CV traducido, títulos académicos y comprobantes financieros).

- Reservar alojamiento y contar con un contrato de residencia.

- Solicitar una cita con la oficina de inmigración para presentar la solicitud.

El costo de la visa es de 100 euros, y el proceso puede realizarse de forma personal en el consulado o en el país, una vez que se cuenta con los documentos y la planificación correspondiente. Más información en buenos-aires.diplo.de

