¿Sos freelancer? Alemania ofrece una visa que te permite vivir y trabajar allá

Cada vez más jóvenes argentinos buscan desarrollarse profesionalmente fuera del país. En ese contexto, Alemania se convirtió en uno de los destinos europeos más elegidos gracias a su economía sólida, la tasa baja de desempleo y la demanda amplia de talento calificado. Para favorecer el establecimiento de perfiles buscados, el país ofrece una nueva alternativa: la visa Freiberufler, un permiso de residencia pensado dirigido a freelancers y profesionales independientes que deseen vivir y ejercer su actividad legalmente en territorio alemán.