Robinho, de los flashes de Europa al encierro en Tremembé: así es la vida en prisión del exastro brasileño

De las luces del Santiago Bernabéu y San Siro a los muros de una cárcel paulista. La caída de Robson de Souza, más conocido como Robinho, refleja uno de los descensos más abruptos en la historia del fútbol brasileño. El exdelantero de Real Madrid, Manchester City y Milan, que alguna vez fue símbolo de talento y alegría, hoy cumple una condena de nueve años de prisión por violación en grupo.