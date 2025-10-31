Secciones
SociedadEducación

Una empresa busca a estudiantes de Agronomía para hacer prácticas profesionales de verano

Agrosistemas abrió una convocatoria para estudiantes avanzados que deseen adquirir experiencia en el manejo de cultivos estivales.

CONVOCATORIA. Agrosistemas abrió su convocatoria para prácticas profesionales destinadas a estudiantes avanzados de Ingeniería Agronómica. CONVOCATORIA. Agrosistemas abrió su convocatoria para prácticas profesionales destinadas a estudiantes avanzados de Ingeniería Agronómica. / ARCHIVO LA GACETA
Hace 1 Hs

Agrosistemas, empresa tucumana dedicada a la consultoría y producción agropecuaria, lanzó una nueva edición de su programa de Prácticas Profesionales Supervisadas. La propuesta está dirigida a estudiantes de 4° y 5° año de Ingeniería Agronómica que deseen aplicar sus conocimientos en situaciones reales y acercarse al trabajo técnico de campo.

El objetivo principal de la convocatoria es brindar una formación integral en manejo y seguimiento de cultivos de verano, una etapa clave del calendario agrícola en el NOA. Los practicantes formarán parte de equipos técnicos que trabajan en distintos puntos de la provincia, con acompañamiento profesional y la posibilidad de vincularse con referencias del sector productivo.

Formación y tareas en campo

Durante las prácticas, los estudiantes participarán en monitoreos de plagas, malezas y enfermedades, además de realizar reconocimientos de síntomas e identificación de especies perjudiciales. También se los formará en evaluación de daños y toma de decisiones técnicas, una instancia fundamental para quienes buscan desempeñarse en asesoramiento agronómico.

El programa propone una inmersión completa en el trabajo de campo, con foco en el aprendizaje práctico y en la integración del conocimiento académico con la dinámica del sistema productivo. Esta experiencia permite fortalecer habilidades de observación, análisis y gestión, competencias esenciales para los futuros ingenieros agrónomos.

Cómo postularse

Las prácticas se realizarán en diferentes zonas de la provincia de Tucumán, donde la empresa desarrolla proyectos de innovación y producción agrícola.

Los interesados deberán enviar su currículum vitae a la dirección de correo electrónico agrosistemastucuman@gmail.com hasta el 6 de noviembre de 2025.

La convocatoria está pensada para estudiantes que busquen sumar experiencia antes de graduarse y conocer de cerca los desafíos del sector agropecuario actual.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánUniversidad Nacional de TucumánFacultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de TucumánJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción
1

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos
2

Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles
3

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida
4

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”
5

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés
6

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

Más Noticias
Historias coloniales: quiénes fueron las “brujas” y “hechiceras” cazadas en el Tucumán del siglo XVIII

Historias coloniales: quiénes fueron las “brujas” y “hechiceras” cazadas en el Tucumán del siglo XVIII

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

Vuelven las tormentas eléctricas a una parte del país: ¿qué provincias están bajo alerta amarilla?

Vuelven las tormentas eléctricas a una parte del país: ¿qué provincias están bajo alerta amarilla?

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”

Congreso de PLaNEA: el desafío que llevan adelante 101 escuelas tucumanas para transformar el secundario

Congreso de PLaNEA: el desafío que llevan adelante 101 escuelas tucumanas para transformar el secundario

Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos

Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos

Comentarios