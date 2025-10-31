Una empresa busca a estudiantes de Agronomía para hacer prácticas profesionales de verano

Agrosistemas, empresa tucumana dedicada a la consultoría y producción agropecuaria, lanzó una nueva edición de su programa de Prácticas Profesionales Supervisadas. La propuesta está dirigida a estudiantes de 4° y 5° año de Ingeniería Agronómica que deseen aplicar sus conocimientos en situaciones reales y acercarse al trabajo técnico de campo.
El objetivo principal de la convocatoria es brindar una formación integral en manejo y seguimiento de cultivos de verano, una etapa clave del calendario agrícola en el NOA. Los practicantes formarán parte de equipos técnicos que trabajan en distintos puntos de la provincia, con acompañamiento profesional y la posibilidad de vincularse con referencias del sector productivo.
Formación y tareas en campo
Durante las prácticas, los estudiantes participarán en monitoreos de plagas, malezas y enfermedades, además de realizar reconocimientos de síntomas e identificación de especies perjudiciales. También se los formará en evaluación de daños y toma de decisiones técnicas, una instancia fundamental para quienes buscan desempeñarse en asesoramiento agronómico.
El programa propone una inmersión completa en el trabajo de campo, con foco en el aprendizaje práctico y en la integración del conocimiento académico con la dinámica del sistema productivo. Esta experiencia permite fortalecer habilidades de observación, análisis y gestión, competencias esenciales para los futuros ingenieros agrónomos.
Cómo postularse
Las prácticas se realizarán en diferentes zonas de la provincia de Tucumán, donde la empresa desarrolla proyectos de innovación y producción agrícola.
Los interesados deberán enviar su currículum vitae a la dirección de correo electrónico agrosistemastucuman@gmail.com hasta el 6 de noviembre de 2025.
La convocatoria está pensada para estudiantes que busquen sumar experiencia antes de graduarse y conocer de cerca los desafíos del sector agropecuario actual.