Accidente en la ruta 301: un trabajador rural resultó herido tras caer de un colectivo

De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar del accidente, el colectivo de la empresa "L.M. Viajes", dominio GKX 720, conducido por un hombre, de 31 años y domiciliado en Los Ralos, intentó esquivar un pozo en la calzada. La maniobra provocó que Alejandro Edmundo Orfali, un capataz de 51 años residente en calle España 175, San Miguel de Tucumán, que se encontraba cerca de la puerta del vehículo, saliera despedido y golpeara fuertemente contra el asfalto.