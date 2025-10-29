Secciones
Accidente en la ruta 301: un trabajador rural resultó herido tras caer de un colectivo

De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar del accidente, el colectivo pertenece a la empresa "L.M. Viajes".

Hace 1 Hs

Un hombre de 51 años resultó gravemente herido esta mañana tras caer de un colectivo que transportaba trabajadores rurales en la ruta 301, a la altura de Colonia 2. El accidente ocurrió alrededor de las 7, según informaron fuentes policiales.

De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar del accidente, el colectivo de la empresa "L.M. Viajes", dominio GKX 720, conducido por un hombre, de 31 años y domiciliado en Los Ralos, intentó esquivar un pozo en la calzada. La maniobra provocó que Alejandro Edmundo Orfali, un capataz de 51 años residente en calle España 175, San Miguel de Tucumán, que se encontraba cerca de la puerta del vehículo, saliera despedido y golpeara fuertemente contra el asfalto.

Orfali fue trasladado de urgencia al Hospital de Lules, donde permanece internado y recibió atención médica. Hasta el momento, no se precisó información sobre la gravedad de sus heridas.

La Policía investiga las circunstancias exactas del accidente. Se espera que en las próximas horas se obtengan más detalles sobre el estado de salud del herido y las responsabilidades del conductor del colectivo. 

