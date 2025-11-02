Secciones
SociedadActualidad

2 de noviembre: Conmemoración de los Fieles Difuntos

La tradición tiene sus orígenes en el siglo X, cuando el monje benedictino san Odilón de Cluny instauró esta práctica en su monasterio, extendiéndose luego a toda la cristiandad.

Día de los Fieles Difuntos. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO Día de los Fieles Difuntos. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 24 Min

Este 2 de noviembre, la Iglesia Católica celebra la Conmemoración de los Fieles Difuntos, una jornada dedicada a orar por todos aquellos que han partido de este mundo y aún esperan alcanzar la plenitud de la vida eterna.

La tradición tiene sus orígenes en el siglo X, cuando el monje benedictino san Odilón de Cluny instauró esta práctica en su monasterio, extendiéndose luego a toda la cristiandad. Desde entonces, cada año, tras la Solemnidad de Todos los Santos, los fieles dedican este día a recordar a sus seres queridos fallecidos, visitando cementerios, encendiendo velas y ofreciendo oraciones por sus almas.

El sentido profundo de la fecha es la esperanza en la resurrección y la comunión entre los vivos y los muertos. Según la doctrina católica, la oración de los vivos puede ayudar a quienes se encuentran en el purgatorio a alcanzar el descanso eterno.

En muchos países, la jornada combina fe, cultura y tradición. En México, por ejemplo, se celebra el Día de Muertos, una de las festividades más coloridas y simbólicas del mundo, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. En América Latina y Europa, las familias suelen llevar flores a los cementerios y compartir momentos de silencio y memoria.

El papa Francisco ha recordado en más de una ocasión que esta fecha “nos invita a mirar la vida con esperanza, sabiendo que la muerte no tiene la última palabra”.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La foto y la película
1

La foto y la película

Catalán deja el Gobierno y se instala en Tucumán
2

Catalán deja el Gobierno y se instala en Tucumán

Los 10 datos clave que dejó el escrutinio definitivo de los comicios en Tucumán
3

Los 10 datos clave que dejó el escrutinio definitivo de los comicios en Tucumán

San Martín cumple 116 años de historia: los deseos de los hinchas para el futuro del club
4

San Martín cumple 116 años de historia: los deseos de los hinchas para el futuro del club

El efecto Catalán: la salida y la reconfiguración de la oposición en Tucumán
5

El efecto Catalán: la salida y la reconfiguración de la oposición en Tucumán

Dua Lipa, la reina del lifestyle
6

Dua Lipa, la reina del lifestyle

Más Noticias
¿Internet lento? estas son las cuatro cosas que tenés revisar para recuperar la velocidad del Wi Fi

¿Internet lento? estas son las cuatro cosas que tenés revisar para recuperar la velocidad del Wi Fi

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

San Martín cumple 116 años de historia: los deseos de los hinchas para el futuro del club

San Martín cumple 116 años de historia: los deseos de los hinchas para el futuro del club

Halloween en Tucumán: Zona Zombie, el festival familiar del miedo

Halloween en Tucumán: Zona Zombie, el festival familiar del miedo

Los 10 datos clave que dejó el escrutinio definitivo de los comicios en Tucumán

Los 10 datos clave que dejó el escrutinio definitivo de los comicios en Tucumán

La foto y la película

La foto y la película

El efecto Catalán: la salida y la reconfiguración de la oposición en Tucumán

El efecto Catalán: la salida y la reconfiguración de la oposición en Tucumán

Catalán deja el Gobierno y se instala en Tucumán

Catalán deja el Gobierno y se instala en Tucumán

Comentarios