Tragedia aérea en Kenia: once muertos, la mayoría turistas europeos

Once personas murieron este martes por la mañana cuando la avioneta en la que viajaban cayó a tan solo diez minutos de haber despegado en la provincia de Kwale, en la región sudoeste de Kenia. Según las autoridades locales, las víctimas eran ocho turistas húngaros, dos alemanes y el piloto keniata.
Tras el accidente, el Ministerio de Caminos y Transporte de Kenia informó que el vuelo había despegado a las 8.25 del aeropuerto de Diani y tenía por destino la Reserva Nacional Masái Mara, donde suelen realizarse safaris fotográficos. Sin embargo, a las 8.35 perdió contacto de radar con la torre de control del Aeropuerto Internacional de Mombasa.
"Inmediatamente después, se enviaron equipos de respuesta a emergencias de varias agencias, y los restos fueron localizados en el distrito de Tsimba Golini, subcondado de Matuga, en el condado de Kwale", indicó el ente gubernamental.
En tanto, desde Mombasa Air Safari, la empresa que organizaba el viaje, confirmaron a través de un comunicado en su web oficial que a bordo de la aeronave viajaban, junto al piloto keniata, ocho pasajeros húngaros y dos alemanes.
"Trágicamente, los once ocupantes a bordo de la aeronave sufrieron lesiones mortales. La aeronave quedó destruida por el impacto y el incendio resultante", anunció la empresa de viajes, que opera vuelos programados y chárter a varios destinos turísticos en todo el país.
Desde Mombasa expresaron su "profundo pesar", indicaron que pusieron en marcha su servicio de asistencia para brindar consuelo y apoyo logístico a los familiares de las víctimas y que se encuentran trabajando junto a las autoridades para determinar la causa del accidente
"Nuestros corazones y oraciones están con todos los afectados por este trágico suceso", señaló además la compañía a través de sus redes.
Los restos de la avioneta fueron encontrados dispersos en un área montañosa del condado de Kwale, donde equipos de rescate de la Autoridad de Aviación Civil de Kenia, de la Cruz Roja de Kenia y de las autoridades locales trabajaron para recuperar los cuerpos de sus ocupantes.
En tanto, las autoridades de aviación kenianas sostuvieron que se inició una investigación conjunta con representantes de Hungría, Alemania y el fabricante de la aeronave para determinar la causa del accidente.
Tras el accidente, el gobierno de Kenia aseguró al público que la seguridad aeronáutica sigue siendo su "máxima prioridad". "Estamos comprometidos a garantizar una investigación transparente, exhaustiva e independiente, e implementaremos todas las medidas necesarias para mantener los más altos estándares de seguridad aérea en Kenia", afirmaron.
El avión que se estrelló este martes en el condado de Kwale era un Cessna identificado con la matrícula 5Y-CCA. Según la aerolínea que operaba el vuelo, el piloto "falló en comunicarse en la partida" desde el aeropuerto de Diani y la torre de control "intentó contactarlo por 30 minutos", antes de que el avión sea encontrado en tierra, a 40 kilómetros del lugar del que había despegado.
Cómo era el safari al que iban los turistas
En sus redes, Mombasa Air Safari promocionaba el viaje que hacían los turistas como "un safari en el (ecosistema del río) Mara pero tranquilo, salvaje y maravillosamente fuera de las rutas turísticas habituales".
La erserva de Masai Mara, compuesta por los nombres de la tribu de los masai y el río Mara, es una de las más famosas de África dado que en ella los turistas y fotógrafos aficionados pueden capturar imágenes de los llamados "Cinco Grandes", por las especies de animales que lo habitan: leones, leopardos, búfalos, elefantes y rinocerontes.
"El Masái Mara es icónico, pero tenemos debilidad por el Triángulo del Mara. Es un rincón más tranquilo del mismo ecosistema con todo el dramatismo de la naturaleza, pero sin multitudes", aseguran.
En su cuenta de Instagram, la empresa de turismo invitaba a imaginar "llanuras doradas, grandes felinos y esos impresionantes cruces de ríos durante las migraciones". "Menos vehículos. Menos alojamientos. Más espacio para disfrutarlo todo", prometían además y aseguraban: "Esto es una joya".
La Reserva Nacional de Masai Mara es un destino turístico que también se caracteriza por recibir la migración anual de ñus desde el Serengeti, en Tanzania. Es el movimiento de animales terrestres más grande y una aventura que año a año convoca a miles de turistas.