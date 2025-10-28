Tragedia aérea en Kenia: once muertos, la mayoría turistas europeos

El avión que se estrelló este martes en el condado de Kwale era un Cessna identificado con la matrícula 5Y-CCA. Según la aerolínea que operaba el vuelo, el piloto "falló en comunicarse en la partida" desde el aeropuerto de Diani y la torre de control "intentó contactarlo por 30 minutos", antes de que el avión sea encontrado en tierra, a 40 kilómetros del lugar del que había despegado.