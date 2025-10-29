El déficit de infraestructura en Tucumán

Las afirmaciones de la intendenta van en consonancia con un profundo estudio realizado por el Laboratorio de Políticas Públicas para el Desarrollo Equitativo (Lapde), dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT, reflejado por el periodista Alvaro Medina en un programa de Panorama Tucumano, de LA GACETA, el martes 19 de agosto. “Este estudio se presentó en 2023 con datos recabados entre 2010 y 2022. Las proyecciones no han perdido vigencia por varias razones: se trata de una investigación de orden estructural y no coyuntural, por lo que no caduca en pocos años”, consignaba el informe.