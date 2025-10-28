Secciones
Atención estatales tucumanos: este miércoles arranca el pago del 20% del sueldo

Los primeros en pasar por los cajeros serán los trabajadores del sistema provincial de salud.

Hace 2 Hs

La Tesorería General de la Provincia, que depende de la secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción del Gobierno de Tucumán, dio a conocer el cronograma de pago correspondiente a la parte proporcional del sueldo de octubre.

Los pagos se efectuarán según el siguiente cronograma:

Miércoles 29 de octubre

- Sistema Provincial de Salud 

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Instituto Provincial de lucha contra el alcoholismo

Jueves 30 de octubre

- Seguridad (Dpto. Gral. De Policía-Direc. Gral. De Institutos Penales)

- Administración Central 

- Defensoría Del Pueblo

- Tribunal De Cuentas

- Tribunal Fiscal De Apelación

- Poder Legislativo

- Dirección Provincial de Vialidad

- Comunas Rurales

Viernes 31 de octubre

- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema De Just.-Just. Paz Legal)

- Ministerio Publico Fiscal

- Ministerio Pupilar Y De La Defensa

- Municipios Del Interior

-Dirección Recursos Hídricos

- Ente Autárquico Tucumán Turismo

- Ente Cultural De Tucumán

- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual 

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento 

- Ente Único De Reg.De Servic.Pub.Pcial 

- Instituto Desarrollo Productivo

- Ente Infraestructura Comunitaria

- Inst.Promoción del Azúcar y Alcohol

- Ente Autarq.Teatro Merdedes Sosa

Temas TucumánSan Miguel de TucumánTesorería General de la Provincia
