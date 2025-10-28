Situación límite en Deportivo Liniers: temen perder el predio por intentos de usurpación

El Club Social y Deportivo Liniers atraviesa una situación crítica vinculada a la seguridad y preservación de su predio deportivo. La institución, que compite en la Primera B, denunció que sus terrenos fueron objeto de varios intentos de toma y advirtió que se encuentra en riesgo la continuidad de sus actividades sociales, deportivas y formativas. Ante este escenario, la dirigencia lanzó un pedido urgente de colaboración económica para poder cerrar el predio y evitar nuevas intrusiones.