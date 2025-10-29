Secciones
Números de Oro

Los Números de Oro de LA GACETA del 29 de octubre de 2025
Los Números de Oro de LA GACETA del 29 de octubre de 2025
Hace 5 Hs
Esta nota es de acceso libre.
Temas Números de Oro de LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la crisis terminal del transporte en la capital
1

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la "crisis terminal" del transporte en la capital

Hace 20 días, en una charla con LA GACETA, Hugo Colace había dejado en claro su sueño de dirigir la Primera de Atlético Tucumán
2

Hace 20 días, en una charla con LA GACETA, Hugo Colace había dejado en claro su sueño de dirigir la Primera de Atlético Tucumán

Tres miradas premiadas: la arquitectura tucumana en Espacio DAR
3

Tres miradas premiadas: la arquitectura tucumana en Espacio DAR

Efemérides del jueves 23 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del jueves 23 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

5

Las vacantes en la Justicia Federal

6

Cartas de lectores: tala y poda

Más Noticias
Cristina Kirchner y empresarios al banquillo: la Corte Suprema habilitó el juicio por los cuadernos de la corrupción

Cristina Kirchner y empresarios al banquillo: la Corte Suprema habilitó el juicio por los cuadernos de la corrupción

Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”

Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la crisis terminal del transporte en la capital

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la "crisis terminal" del transporte en la capital

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Comentarios