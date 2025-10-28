A días de la Asamblea, San Martín estableció el plazo para ponerse al día con la cuota social

San Martín se encuentra transitando días de movimiento institucional en la antesala de la Asamblea Ordinaria que se realizará el viernes, en el complejo “Natalio Mirkin”. En ese encuentro se presentará la memoria, el balance y la documentación contable correspondiente, en cumplimiento de lo que establece el estatuto. No se tratarán renuncias ni definiciones electorales, pero la jornada se considera relevante dentro del marco general de transición que vive el club.