A días de la Asamblea, San Martín estableció el plazo para ponerse al día con la cuota social

San Martín se encuentra transitando días de movimiento institucional en la antesala de la Asamblea Ordinaria que se realizará el viernes, en el complejo “Natalio Mirkin”. En ese encuentro se presentará la memoria, el balance y la documentación contable correspondiente, en cumplimiento de lo que establece el estatuto. No se tratarán renuncias ni definiciones electorales, pero la jornada se considera relevante dentro del marco general de transición que vive el club.
En medio de ese escenario, la institución comunicó a través de sus redes sociales una notificación dirigida a los asociados respecto a la cuota social. Según informó, aquellos socios que registren una deuda superior a un año, tomando como referencia el 10 de octubre de 2024, dispondrán de un plazo de cinco días corridos, contado desde la publicación del aviso, para regularizar su situación.
La decisión se fundamenta en la necesidad de ordenar el padrón social antes de que avance el proceso electoral previsto para noviembre. Desde el club señalaron que el objetivo es garantizar una base de socios actualizada y en regla, evitando irregularidades a la hora de definir quiénes tendrán derecho a participar con voz y voto en la vida institucional.
Desde el Club A. San MartÃn informamos que los asociados que adeuden el pago de la cuota social, con mÃ¡s de un aÃ±o de atraso contados a partir del 10/10/2024, tendrÃ¡n un tÃ©rmino de cinco dÃas, a partir de la presente publicaciÃ³n, para regularizar indefectiblemente su situaciÃ³n.â¦ pic.twitter.com/GkrdpDTx5R— Club AtlÃ©tico San MartÃn (@CASMOficial) October 28, 2025
Alcance y consecuencias
En caso de no regularizar la deuda dentro del plazo indicado, los asociados serán dados de baja del padrón, lo que implicará la pérdida de antigüedad y de los derechos sociales correspondientes, conforme lo establecido en el Artículo 24, inciso 3°, apartado a del estatuto. Quienes cancelen sus cuotas dentro del plazo mantendrán su condición sin modificaciones.
La comunicación llega en un momento en el que el club se prepara para una etapa de definiciones importantes, pero busca llegar a ellas con orden administrativo y claridad en la representación social. Actualizar el padrón y garantizar transparencia en el proceso es un paso considerado necesario antes de los movimientos políticos que se darán en las próximas semanas.