El BCRA lanzó una moneda inspirada en el gol de Diego Maradona y en el Mundial 2026: los detalles

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó una moneda conmemorativa de plata en homenaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La pieza está inspirada en uno de los momentos más icónicos del fútbol: el segundo gol de Diego Maradona a Inglaterra en México 1986, considerado el mejor tanto en la historia de los mundiales. En 2026 se cumplirán 40 años de aquella jugada que marcó para siempre la memoria colectiva del deporte argentino.
La moneda busca rendir tributo al próximo Mundial, que se disputará por primera vez de manera conjunta en Estados Unidos, Canadá y México, marcando un hecho histórico para la competencia. A través de su diseño, el BCRA unió dos símbolos universales: la pasión argentina por el fútbol y el orgullo por un logro eterno.
El anverso de la pieza exhibe una pelota que atraviesa su superficie, como símbolo del espíritu futbolero nacional. En el borde superior figura la leyenda “REPÚBLICA ARGENTINA”, mientras que en la parte inferior puede leerse “COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026™”. En el reverso, se representa la mítica carrera de Maradona ante los ingleses, con la trayectoria del balón y los rivales que quedaron atrás, junto al valor simbólico de $10 y el año de acuñación, 2025.
Los detalles de la edición
Fabricada en plata 925, la moneda tiene canto estriado, pesa 27 gramos y mide 40 milímetros de diámetro. El Banco Central anunció que se emitirán 2.500 unidades destinadas al mercado local, además de versiones en oro que se ofrecerán a coleccionistas y entidades internacionales. El diseño fue realizado por la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro y la Subgerencia de Emisiones Numismáticas del BCRA, con acuñación a cargo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de Moneda de España.
Con esta creación, el BCRA no solo celebra la próxima cita mundialista, sino que también inmortaliza uno de los capítulos más emocionantes del fútbol argentino: el gol eterno de Maradona, convertido hace casi cuatro décadas en México 1986.