El BCRA lanzó una moneda inspirada en el gol de Diego Maradona y en el Mundial 2026: los detalles

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó una moneda conmemorativa de plata en homenaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La pieza está inspirada en uno de los momentos más icónicos del fútbol: el segundo gol de Diego Maradona a Inglaterra en México 1986, considerado el mejor tanto en la historia de los mundiales. En 2026 se cumplirán 40 años de aquella jugada que marcó para siempre la memoria colectiva del deporte argentino.