Se encendieron las alarmas en Boca Juniors: ¿qué pasó con Juan Barinaga y Miguel Merentiel?

La mayor preocupación radica en Barinaga. El lateral derecho, que se afianzó en la titularidad a partir de la tercera fecha, debió dejar la cancha por una molestia y fue reemplazado por Luis Advíncula. Su evolución en estas horas será clave para saber si requiere estudios médicos y, en caso de no poder estar, el peruano volvería a ocupar ese sector de la defensa.