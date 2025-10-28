Secciones
Se encendieron las alarmas en Boca Juniors: ¿qué pasó con Juan Barinaga y Miguel Merentiel?

El "Xeneize" disfruta la victoria contra Barracas Central, pero aguarda estudios para saber si podrá contar con dos piezas fundamentales frente a Estudiantes de La Plata.

Hace 1 Hs

En plena jornada de descanso luego de la valiosa victoria frente a Barracas Central, Boca cambió el foco hacia la situación física de dos piezas importantes. Juan Barinaga terminó con una molestia muscular y Miguel Merentiel sufrió un golpe, por lo que ambos serán analizados en la vuelta a los entrenamientos para determinar si podrán estar disponibles contra Estudiantes.

El encuentro ante el "Guapo" fue extremadamente friccionado, con cinco amonestaciones y una expulsión en el rival, lo que dejó consecuencias en el plantel "xeneize". Titulares desde el inicio del Clausura, el cuerpo técnico que encabeza Claudio Úbeda espera que ambos puedan llegar en condiciones al compromiso en La Plata.

La mayor preocupación radica en Barinaga. El lateral derecho, que se afianzó en la titularidad a partir de la tercera fecha, debió dejar la cancha por una molestia y fue reemplazado por Luis Advíncula. Su evolución en estas horas será clave para saber si requiere estudios médicos y, en caso de no poder estar, el peruano volvería a ocupar ese sector de la defensa.

En cuanto a Merentiel, la situación es algo más alentadora. El delantero uruguayo dejó el campo tras convertir su gol, pero se estima que podría reintegrarse a las prácticas sin mayores dificultades. Si no llega en plenitud, Exequiel Zeballos asoma como alternativa, mientras Edinson Cavani continúa trabajando para recibir el alta médica.

Baja confirmada

Para este duelo, Boca no podrá contar con Leandro Paredes, quien llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir suspensión. Además, habrá especial atención sobre Lautaro di Lollo, que suma cuatro tarjetas: si recibe una más, se perderá el Superclásico ante River.

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsClub Estudiantes de La PlataMiguel MerentielJuan BarinagaTorneo Clausura 2025Claudio Úbeda
