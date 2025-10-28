Chris Martin y Sophie Turner estarían iniciando una relación: rumores de un nuevo romance en Londres

El mundo del espectáculo vuelve a sorprenderse ante una nueva pareja inesperada: Chris Martin y Sophie Turner estarían comenzando una relación. Según medios británicos, el cantante de Coldplay y la actriz de Game of Thrones fueron vistos en una cita secreta en Londres, avivando los rumores de un romance.
Una cita secreta en Londres
Chris Martin se encuentra actualmente en Inglaterra por una serie de conciertos en el estadio Wembley, como parte de su exitosa gira Music of the Spheres. Entre ensayo y ensayo, el músico habría encontrado tiempo para compartir una velada especial con Sophie Turner.
De acuerdo con el portal Daily Mail, una fuente cercana al entorno del cantante aseguró que “entre ensayo y ensayo, encontró tiempo para compartir una velada con Sophie”, confirmando así que ambos fueron vistos juntos en un exclusivo restaurante londinense.
Las recientes separaciones de Chris Martin y Sophie Turner
Ambos artistas atravesaron recientemente rupturas sentimentales.
Por un lado, Sophie Turner puso fin a su relación con el cantante Joe Jonas, con quien tiene dos hijos. Tras el divorcio, la actriz regresó a Inglaterra y comenzó un breve romance con el aristócrata Peregrine ‘Perry’ Pearson, heredero del vizconde británico de Cowdray. Sin embargo, esa relación habría terminado a fines de septiembre, luego de que la pareja fuera vista discutiendo durante una boda de la alta sociedad.
Por otro lado, Chris Martin se separó de la actriz Dakota Johnson en junio de este año, tras casi ocho años de relación y un compromiso de matrimonio que nunca llegó a concretarse.
¿Una nueva historia de amor para Chris Martin y Sophie Turner?
Aunque ninguno de los dos artistas confirmó el romance, la noticia rápidamente se volvió viral en redes sociales. Los fanáticos de Coldplay y de Game of Thrones ya especulan sobre esta inesperada unión entre dos de las figuras más queridas del mundo del entretenimiento.
Mientras tanto, Chris Martin continúa su gira mundial y Sophie Turner se prepara para el estreno de su próxima serie. Todo parece indicar que ambos encontraron en este encuentro una nueva oportunidad para volver a creer en el amor.