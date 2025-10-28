Chris Martin y Sophie Turner estarían iniciando una relación: rumores de un nuevo romance en Londres

Por un lado, Sophie Turner puso fin a su relación con el cantante Joe Jonas, con quien tiene dos hijos. Tras el divorcio, la actriz regresó a Inglaterra y comenzó un breve romance con el aristócrata Peregrine ‘Perry’ Pearson, heredero del vizconde británico de Cowdray. Sin embargo, esa relación habría terminado a fines de septiembre, luego de que la pareja fuera vista discutiendo durante una boda de la alta sociedad.