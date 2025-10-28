Reforma laboral: cómo es la iniciativa que el Gobierno quiere debatir tras el triunfo electoral

Con el impulso que le otorgó su reciente respaldo en las urnas, el Gobierno nacional volvió a poner en la agenda política uno de los temas más sensibles del último tiempo: la reforma laboral. La propuesta, que ya había sido debatida en el marco del Consejo de Mayo, será retomada en el Congreso con el texto impulsado por la diputada Romina Diez, bajo el título de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo.