José Cano: “No podemos seguir siendo la oposición de la oposición”

El legislador radical analizó el resultado electoral, habló de autocrítica dentro de 'Unidos por Tucumán' y llamó a reconstruir una alternativa política que le dispute el poder al oficialismo provincial.

Hace 1 Hs

El legislador radical, José Cano, realizó en LA GACETA un balance de los resultados electorales del domingo y advirtió que el espacio opositor deberá replantear su estrategia política en Tucumán. 

“No podemos seguir siendo la oposición de la oposición”, dijo, al tiempo que reconoció que la provincia necesita un “rearmado opositor serio” para ofrecerle a los tucumanos una opción distinta al oficialismo.

Durante una charla con LG Play, Cano consideró que la elección estuvo marcada por una fuerte polarización impulsada por el Gobierno nacional. “El presidente fue el protagonista excluyente de la campaña. Tucumán no quedó exento de esa estrategia, que llevó a que parte del electorado que nos acompañó en 2023 se volcara hacia los candidatos de La Libertad Avanza”, explicó.

El referente radical admitió que el espacio de Roberto Sánchez perdió presencia territorial, especialmente en el interior provincial, y que la falta de un liderazgo nacional fuerte también influyó en la performance electoral. “Venimos perdiendo masa crítica desde hace años, con dirigentes que hoy forman parte del oficialismo o que no participaron del proceso electoral. Eso debilitó nuestras posibilidades”, dijo.

Cano destacó, sin embargo, que el radicalismo mantiene presencia institucional en la Legislatura y en varios municipios. “El triunfo de Alejandro Molinuevo en Concepción demuestra que hay un capital político importante para sostener y fortalecer”, expresó.

José Cano: “No podemos seguir siendo la oposición de la oposición”

El legislador también planteó la necesidad de un diálogo amplio a nivel nacional. “El Gobierno tiene una segunda oportunidad, pero debe saber leer el resultado. Hay problemas estructurales que requieren consenso, diálogo con los gobernadores y las distintas fuerzas políticas”, sostuvo.

Finalmente, llamó a encarar un proceso de reorganización partidaria. “Hay que poner los pies sobre la tierra, no dramatizar los resultados y trabajar en serio para ofrecer una alternativa de poder. Tucumán necesita una oposición que mire hacia adelante y no se conforme con discutir entre sí”, concluyó.

