José Cano: “No podemos seguir siendo la oposición de la oposición”

Durante una charla con LG Play, Cano consideró que la elección estuvo marcada por una fuerte polarización impulsada por el Gobierno nacional. “El presidente fue el protagonista excluyente de la campaña. Tucumán no quedó exento de esa estrategia, que llevó a que parte del electorado que nos acompañó en 2023 se volcara hacia los candidatos de La Libertad Avanza”, explicó.