Francisco Comesaña luchó hasta el final en el Masters de París, pero no pudo avanzar de ronda

El inicio fue prometedor para Comesaña, que llegaba al cuadro principal tras superar la fase clasificatoria. En el primer set mostró autoridad, con golpes profundos y una gran efectividad desde el fondo de la cancha. Logró quebrar en el sexto juego y, aunque el canadiense igualó el marcador, el argentino mantuvo la calma y se impuso con claridad en el tie break por 7-2.