Detienen a dos hombres que intentaron ingresar a Tucumán con 26 kilos de marihuana

Ocurrió en el puesto de control ubicado en Cabo Vallejos. Llevaban la droga oculta en un bolso.

Hace 1 Hs

Un operativo de control vehicular realizado en el límite norte de Tucumán permitió frustrar un intento para ingresar de droga a la provincia. Dos hombres fueron detenidos luego de que la policía descubriera que transportaban un cargamento de con 26 kilos de marihuana, oculto en un bolso.

El procedimiento se desarrolló durante la madrugada del martes, cuando personal apostado en el puesto caminero de Cabo Vallejos alertó sobre la presencia de un vehículo sospechoso, que trató de evadir el control policial.

Ante la maniobra evasiva, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo y enviaron refuerzos a lo largo del camino que une la ruta nacional 9 con el cauce del río Tala. Minutos después, lograron interceptar el vehículo y reducir a sus ocupantes, quienes fueron trasladados a una dependencia policial.

Durante el rastrillaje realizado en la zona, los uniformados hallaron un bolso que contenía 25 paquetes envueltos en cinta adhesiva. En su interior, se contabilizaron unos 26 kilogramos de marihuana distribuidos en bloques compactos.

Por la magnitud del hallazgo y las características del delito, el caso fue puesto de inmediato en manos de la Justicia Federal con asiento en Tucumán, que interviene en investigaciones vinculadas al narcotráfico. Tanto los aprehendidos como el cargamento secuestrado quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal.

