Las diferencias entre el yogur griego y el natural: ¿cuál es mejor para la salud?

Los beneficios de los diferentes tipos de yogur

Primeramente los yogures tienen un punto en común y es que ambos son beneficiosos para el organismo ya que contienen vitaminas del grupo B y A, así como minerales en los que se encuentran el calcio, el fósforo, el magnesio y el zinc. Ambos además contienen proteínas, pero aquí radica la diferencia, ya que el griego aporta más moléculas de este tipo, debido a que se elabora con tres veces más leche que el normal.