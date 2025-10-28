Secciones
Agenda de TV: Napoli y Milan juegan en la Serie A y se define el primer finalista de la Sudamericana

Tres argentinos buscarán acceder a la segunda ronda del Masters 1000 de París. La Reserva de Atlético Tucumán visitará a Lanús.

ATP Masters 1000 - París

7: Ronda 1 (ESPN 2)

11: Ronda 1 (ESPN 3)

15: Ronda 1 (ESPN 3)

Serie A de Italia

14.30: Lecce-Napoli (ESPN 2)

16.45: Atalanta-AC Milan (ESPN 2)

Amistoso Internacional Femenino

14: Italia-Brasil (DSports 2)

Copa de Alemania

14.30: Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund (ESPN 4)

14.30: Heidenheim 1846-Hamburgo (Disney+)

16.45: Energie Cottbus-RB Leipzig (Disney+)

16.45: Borussia Monchengladbach-Karlsruher (Disney+)

16.45: Energie Cottbus-RB Leipzig (Disney+)

Reserva LPF

15: Instituto-Talleres (LPF Play)

15: San Lorenzo-Sarmiento (LPF Play)

15: Lanús-Atlético Tucumán (LPF Play)

15: Ferro Carril Oeste-San Martín SJ (LPF Play)

UEFA Nations League Femenina

15: Suecia-España (Disney+)

16:30: Bélgica-Irlanda (Disney+)

17: Francia-Alemania (ESPN 4)

Euroliga

16: Bayern Munich-Real Madrid (DSports+)

16.45: Paris Basketball-Anadolu Efes (DSports)

Carabao Cup

16.45: Grimsby Town-Brentford (Disney+)

16.45: Wycombe Wanderers-Fulham (Disney+)

17: Wrexham-Cardiff City (Disney+)

Liga Sudamericana de Básquet

17.30: Leones-Regatas (DSports+)

20: San José-Pinheiros (DSports 2)

Liga de Naciones Femenina

18: Chile-Bolivia (DSports)

18: Uruguay-Argentina (DSports)

20: Ecuador-Colombia (DSports)

20: Paraguay-Venezuela (DSports)

División de Honor de Vóley Femenino

19: Boca Jrs.-San Lorenzo (Fox Sports 2)

21: U. de la Matanza-Banco Provincia (Fox Sports 2)

MLB (Major League Baseball)

21: Toronto Blue Jays-Los Angeles Dodgers (ESPN 2 / Fox Sports 3)

Copa Sudamericana

Semifinal Vuelta

21.30: Atlético Mineiro (1)-(1) Independiente del Valle (ESPN 4)

