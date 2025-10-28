Secciones
Homenaje histórico a Rod Stewart
TRAYECTORIA. El músico británico lleva más de 50 años de carrera.
Hace 5 Hs

Durante su gira despedida en nuestro país, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo declaró “Huésped de Honor” a Rod Stewart mediante la Declaración N°171/2025, al reconocer su “trayectoria artística y la enorme contribución a la música y la cultura global”. Durante la ceremonia, Stewart afirmó: “Nunca antes recibí una distinción de este tipo en ninguna ciudad del mundo… es un gran honor”.

A los 80 años, el británico pasó por el Movistar Arena para demostrar por qué sigue siendo un ícono. El músico ofreció tres shows impecables ante un recinto colmado, con un repertorio que repasó más de medio siglo de música y un gran despliegue escénico.

Su gira “One Last Time” está pensada para celebrar su historia, como dice en su nombre, “una última vez”, en la que el artista repasó sus clásicos “Baby Jane”, “Young Turks” y “Maggie May”.

