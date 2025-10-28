Homenaje histórico a Rod Stewart

Durante su gira despedida en nuestro país, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo declaró “Huésped de Honor” a Rod Stewart mediante la Declaración N°171/2025, al reconocer su “trayectoria artística y la enorme contribución a la música y la cultura global”. Durante la ceremonia, Stewart afirmó: “Nunca antes recibí una distinción de este tipo en ninguna ciudad del mundo… es un gran honor”.

A los 80 años, el británico pasó por el Movistar Arena para demostrar por qué sigue siendo un ícono. El músico ofreció tres shows impecables ante un recinto colmado, con un repertorio que repasó más de medio siglo de música y un gran despliegue escénico.

Su gira “One Last Time” está pensada para celebrar su historia, como dice en su nombre, “una última vez”, en la que el artista repasó sus clásicos “Baby Jane”, “Young Turks” y “Maggie May”.